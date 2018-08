Zum nachgerade traditionellen Mangel an Leichen, der den Anatomieunterricht der Mediziner mitunter zur Farce werden läßt, kommt in diesem Jahr ein weiterer Engpaß an Lehrgut hinzu: In Amerika werden die Frösche knapp. 20 Millionen dieser possierlichen Wesen werden alljährlich zur akademischen Ausbildung von Ärzten und Biologen benötigt, und es hat allen Anschein, daß die Frösche sich durch vorzeitiges Massensterben diesem Opfer für die Wissenschaft entziehen wollen. Wie dem Froschmangel begegnet werden könnte, liegt derzeit völlig im dunkeln: Bislang konnte kein Grund für die grassierende Froschseuche gefunden werden. A. F.