Die amerikanischen Wertpapierbörsen erlebten in den vergangenen vier Wochen einen seit langem nicht mehr gewohnten Kursanstieg. In Wall Street kletterte der Dow Jones um mehr als 80 Punkte und überschritt am vergangenen Freitag sogar kurz die 1000-Grenze. Das verführt zu der Annahme, eine kräftige Hausse auf breiter Basis hätte eingesetzt. Das ist jedoch nicht der Fall. Der Anstieg beschränkte sich fast ausschließlich auf die bislang vernachlässigten Standardwerte wie Du Pont, General Motors, Ford, American Telephon, Goodyear. In Mißkredit gerieten dagegen die sogenannten Highflyer, unter anderem Curtiss Wrights, Inhaber der Wankel-Lizenz für Nordamerika, und Bausch& Lomb, einziger Hersteller der „weichen“ Kontaktlinse. Beide verloren in den letzten Wochen über die Hälfte ihres Kurswertes.

Rückläufig war auch die Tendenz in der Londoner Effektenbörse. Der Index der Financial Times – im Mai dieses Jahres auf 543,6 Punkten – steht derzeit auf 477. Nachdem die Bank von England härtere Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung eingeleitet hat und die Regierung Heath einen befristeten Preis- und Lohnstopp verkündete, hat die Börse für viele ihren Reiz verloren. Trotzdem liegt London im internationalen Vergleich (4. Januar 1971 bis 8. November 1972) mit plus 44 Prozent immer noch an zweiter Stelle hinter der Börse von Tokio mit plus 128 Prozent.

Paris hat dagegen große Mühe, den dritten Platz (mit plus 43 Prozent) hinter London zu halten. Nach den lebhaften Haussebewegungen im Juli und August setzten die zaghaften Bemühungen der französischen Regierung zur Inflationsbekämpfung dem Optimismus der Anleger einen ersten Dämpfer auf. Der Kursindex an der Pariser Börse (1961 = 100), der im September noch auf 112 stand, nahm mittlerweile um drei Punkte ab.

Konjunkturprognosen westlicher Experten für die japanische Industrie sind sehr ungenau. Während sie eine scharfe Korrektur des japanischen Bruttosozialproduktes nach unten voraussagten, ist genau das Gegenteil eingetreten: Der Zuwachs für das laufende Fiskaljahr liegt bei etwa neun Prozent. Maßgeblichen Anteil hat die kräftige Erhöhung der öffentlichen Ausgaben (plus 20 Prozent) und die zunehmende Aktivität im privaten japanischen Wohnungsbau (plus 25 Prozent nach nur 8,5 Prozent im Vorjahr). Die Gewinnentwicklung der Unternehmen wird mit plus 15 Prozent für das nächste Halbjahr beziffert. Unterdessen strebt der japanische Dow Jones (zur Zeit auf rund 4500 Punkten) der 5000 Grenze zu. jfr.