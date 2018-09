Inhalt Seite 1 — J.M-M: Für weiße Raben Seite 2 Auf einer Seite lesen

Aus Amerika war zu hören, daß Nixon während des Wahlkampfes den Namen seines Gegners McGovern nicht ein einziges Mal in bösem Sinne ausgesprochen habe, allerdings auch nicht in gutem Sinne; er hat ihn überhaupt nicht ausgesprochen. Dieses Verhalten hatte den Streitern im deutschen Wahlkampf ein Beispiel geben können. Zu spät. Leider zu spät! Denn die Prominenten unserer Parteien haben schon längst gegeneinander und kreuzweise die schlimmsten Beleidigungen vorgebracht und tun es fleißig weiter. Bis zum Wahltag. Denkt denn keiner von ihnen daran, wie es nachher aussieht?

Nachher treffen sie einander ja wieder im Bundestag, in den Kommissionen, bei den Partys. Gehen unsere Regierenden und Abgeordneten, die sich gegenseitig gerade noch „Lump“ und „Lügner“ und was nicht alles geschimpft haben, dann fröhlich aufeinander zu: „Hallo, lieber Freund! Hübschen Wahlkampf gehabt?“ Oder genieren sie sich? Machen sie wenigstens den Eindruck von kleinen Hunden, die in die Ecke gemacht haben, aber Herrchen und Frauchen wissen noch nicht, wohin sie’s machten?

Die Zeit, da die Wähler im Mittelpunkt standen, ist bald vorbei; dann können Herrchen und Frauchen wieder ins Eckchen gehen; egal, ob es da noch ein bißchen stinkt. Währenddessen kehren unsere Politiker zu ihrem eigenen duftenden Wortschatz zurück und tun so, als ob überhaupt nichts passiert wäre. Sie treten zusammen und konstituieren sich und diskutieren unter dem Schutz, der Anrede: „Hohes Haus“, wobei sie sich alle miteinander meinen, und machen konzertierende Aktionen und votieren.

Im großen und ganzen kann man sagen, daß sie nach den Wahlen wie umgewandelt sind. Kaum haben sie ihre Dreckschleudern eingepackt, da essen sie wieder mit Gabel und Messer und wünschen einander „Guten Appetit“ und „Wohl bekomm’s!“

Unter den Gründen für die Verschiedenheit des Verhaltens unserer Politiker vor und nach der Wahl sind zwei besonders bemerkenswert. Erstens: Die Unterschiede im Programm unserer demokratischen Parteien sind nicht groß genug, als daß man die Grenzen zwischen ihnen nicht deutlich nachziehen, nachätzen müßte; so macht man die Grenzen künstlich zu Klüften; und Klüfte, die durch Beleidigungen aufgerissen wurden, werden dann durch Höflichkeiten wieder planiert.

Zweitens; Dieser Wechsel zwischen Kalt- und Warmbädern ist leicht zu bewerkstelligen, wenn es sich um Wahlkampf er handelt, die von uns auch „Stimmvieh“ genannt, nicht viel halten. Wohl ist es anzunehmen, daß die Politiker das intellektuelle Zeug dazu hätten, uns, wenn sie nur wollten, zu erklären, warum wir sie wählen sollten – und manche versuchen das ja auch –, aber einfacher ist es natürlich, sich nicht so sehr an unsere Vernunft, als vielmehr an unsere wohlbekannten niederen Instinkte zu wenden.

Wie immer Nixon in seinem – erfolgreichen – Wahlkampf es gehalten haben mag: So hat er nicht gehandelt. Schön hört man, er habe die Gefühle des Volkes deshalb nicht aufgepeitscht, weil er nur über eine kühle Natur verfüge, kein rechtes „Charisma“ habe und weiter nichts als ein tüchtiger Politiker sei, sozusagen ein „Profi“ unter den Staatsmännern. Nun, das ist immerhin schon etwas. Und dann hört man, er habe nicht „so richtig auf die Pauke hauen“ können, weil er ja wissen mußte, die Amerikaner würden, wenn sie ihn, den Republikaner, aufs neue zum Chef der Politik machet sollten, nichtsdestoweniger auch Halt bei den Politikern der Gegenpartei, nämlich den Demokraten, suchen; im Senat, im Parlament. Diese schizoide Praxis sei allerdings eine amerikanische Krankheit und in Deutschland Gott sei Dank nicht möglich.