Mit der im Harz eifrig propagierten Urlaubsdevise „Fit statt fett“ kann ich mich nicht anfreunden. In den Ferien will ich faul sein, dösen, in den Himmel träumen, gut und viel essen, in Landschaft schwelgen. Dafür bin ich bereit, aus dem Auto auszusteigen. Aber der Gedanke, mich morgens um neun Uhr zu einer Wanderexkursion an der Marktkirche einzufinden, schreckt mich – nicht zu Tode, aber zum zuverlässigen Verschlafen. Trotzdem, ein langes Wochenende würde ich gern wieder im Harz verbringen, am liebsten in einer der kleinen Pensionen in Altenau an der Silberhütte, wo man „für verrückte Langschläfer“ beim Frühstück eine Ausnahme macht. An der Spazierpromenade, 50 Kilometerlang(!), gibt es auch morgens um zwölf noch viele Himbeeren und viele freie Bänke.

Das Verlockendste an Altenau ist seine zentrale Lage. Nach Goslar sind es achtzehn Kilometer, von dort nach Hahnenklee höchstens zehn. Die Seilbahn führt direkt zur Bocksberg-Hütte, wo es herrlichen Rehbraten gibt. Zum Mittagsschlaf bin ich wieder in Altenau: abends verzichte ich gern aufs Fernsehen.

Wenn das Kofferpacken nicht so mühsam wäre, würde ich jeden Tag zweimal umziehen. Keiner der Orte lädt zum Verweilen ein – am Schönster, ist es, in der Gegend herumzufahren, Luft und Landschaft zu schnuppern. Die Vielseitigkeit des Harzes wirkt auf mich wie ein neuer Flirt: Ich werde unternehmungslustig; nach drei Tagen fühle ich mich munter, frisch und erholt. An mir, dem Fitness-Feind, liegt das nicht. Macht’s der Wald, die Luft, der Harzer Käse? Ich weiß es nicht. Mein Tip für andere Urlaubs-Muffel: Ein langes Wochenende kreuz und quer durch den Harz ist einen Versuch wert.