Ludwigsburg

Friedrich Schillers Geburtsstadt, das kleine Marbach am Neckar, ist zum Schauplatz einer modernen Tragikomödie geworden. In diesen Tagen, das sich die baden-württembergischen Landtagsabgeordneten darüber gestritten haben, ob sie in ihrer Landesverfassung das Recht auf eine lebenswerte Umwelt verankern sollten, hat der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim entschieden, daß in Marbach das 300 000-kW-Kraftwerk weitergebaut werden dürfe. Damit sind die Beschwerden der Stadt Ludwigsburg und mehrerer Nachbargemeinden gegen das 50-Millionen-Projekt der Energie-Versorgung Schwaben (EVS) zurückgewiesen worden.

Das höchste Verwaltungsgericht des Landes bestätigte zugleich das öffentliche Interesse an dem Heizöl-Kraftwerk. Es brauchte dabei nur auf das im Mai 1968 vom Wirtschaftsministerium vorgelegte Energie-Gutachten und auf den Landesentwicklungsplan zu verweisen, in denen der Bedarf begründet worden war. Um so unverständlicher seien die widerstreitenden Beschlüsse des Stuttgarter Landtags, der im März die Aufhebung der Baugenehmigung für das Kraftwerk von der Landesregierung gefordert, im April aber den Landesentwicklungsplan gebilligt habe, konstatierte das Gericht.

In der Tat war es dem Ludwigsburger CDU-Abgeordneten Schock noch kurz vor der Landtagswahl im April gelungen, die am 23. Februar erteilte Baugenehmigung zu torpedieren. Eine Landtagsmehrheit um Schock forderte damals die Regierung auf, die von ihr zu verantwortende Baugenehmigung unverzüglich aufzuheben. Die Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerke hatten den Abgeordneten nämlich zugesagt, daß sie von 1974 an die erforderlichen 300 Megawatt in das Württemberger Stromversorgungsnetz einspeisen könnten. Das Stuttgarter Wirtschaftsministerium wollte es jedoch noch genauer wissen und erfuhr dann im Rheinland, daß über die Kosten für diese 300 Megawatt-Lieferung nichts Genaues gesagt werden könne. Und da sich die Schwaben nicht von Rheinländern den Strompreis diktieren lassen wollten, fingen sie an zu bauen und bauen noch heute.

In der Schillerstadt wird bereits frei nach „Wilhelm Tell“ von einem modernen Geßler-Hut in der Form des geplanten 160 Meter hohen Kraftwerkkamins gesprochen. Und weil sich die umweltbewußten Bürger dem nicht beugen wollen, gründeten sie straks eine „Aktion gegen die Luftverpestung der EVS Marbach“. Rund 460 000 Menschen in 91 Gemeinden im Umkreis des Kraftwerks befürchten nämlich, daß sie künftig mit Schwefeldioxyd aus den Abgasen des Heizöl verbrennenden Kraftwerkes berieselt werden.

Sie sind empört darüber, daß der Vorstand der Energieversorgung Schwaben (EVS) nicht in der Lage gewesen sei, eine Reihe ihrer Fragen zu beantworten. Nachdem auch der Leiter des Landwirschaftsamtes Ludwigsburg erklärt hatte, daß unter gewißen Bedingungen sogar „Totalausfälle“ bei Gemüse und Blumen zu befürchten seien, setzte die Bürgeraktion alle Hebel in Bewegung, um das Kraftwerk „mit 0,5 Prozent des Schwefeldioxydausstoßes der Bundesrepublik“ zu verhindern. Und der Landkreis sowie die besonders gefährdeten Städte haben schnell noch ein Gutachten bestellt, um ihren Widerstand gegen die Baugenehmigung zu untermauern.

Sie glauben ihren besten Bundesgenossen in dem Verwaltungsgericht gefunden zu haben, das mit seinem Ja zum Weiterbau scharfe Kritik an dem Stuttgarter Gewerbeaufsichtsamt geübt hat, weil dieses die Auflagen für den Betrieb des Kraftwerkes nicht scharf genug gefaßt habe.