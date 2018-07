Je mehr es im Wahlkampf an Substanz mangelt, um so üppiger wuchern die Gerüchte. Für einige Stunden stand sogar der Präsident der Bundesbank im Mittelpunkt von Spekulationen. Karl Klasen mußte dementieren, daß er mit der SPD brechen will: „Ich bin seit 41 Jahren Mitglied und habe nie daran gedacht, die Partei zu verlassen.“ Als feststand, daß es einen „Fall Klasen“ nicht geben wird, konzentrierte sich das Interesse wieder auf den Mann, der durch sein Verhalten schon seit Wochen Gerüchte am Fließband produziert – auf Karl Schiller.

Kommt er nun, kommt er nicht – und wenn er kommt, wann und als was – jede neue Version über das, was zwischen der CDU und dem ehemaligen Wirtschaftsminister besprochen worden ist, läßt mehr Fragen offen, als sie Antworten gibt. Am Ende weiß niemand mehr, wer hier eigentlich der Werber und wer der Umworbene ist.

Wenn Schiller werden sollte, als was er sich begreift, ein „unabhängiger Sachverständiger“, dann würde seine Stimme sicher gehört werden. Kenntnisse, Erfahrungen und Urteilskraft werden ihm auch von seinen Gegnern nicht bestritten. Gewiß wäre es auch respektiert worden, wenn er mit überzeugenden Argumenten sich klar für die Opposition entschieden hätte. Die „Hingabe auf Stottern“ aber, die von Schiller praktiziert wird, ist schwerlich dazu geeignet, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, daß es dem ehemaligen Wirtschaftsminister wirklich nur um die Sache und nicht um seine Person geht. dst.