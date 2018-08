Von Lutz Lesle

Heinrich Heine hat eine doppelte Beziehung; zur Musik. In der Geschichte der Musickritik gilt er als „Mitbegründer“ des impressionistischen Musik-Feuilletons. Fast ungeteilt ist sein Ruhm in der Geschichte des Kunstliedes: Nächst Goethe ist Heinrich Heine der meistvertonte Dichter der Liedkomponisten.

Für eingeweihte Musiker hat Heines Gastrolle in der Historie ihres Kunstbezirks allerdings etwas Prekäres an sich. Manche kreiden ihm an, daß er sich vor der Niederschrift seiner Pariser Musikberichte für die Augsburger „Allgemeine Zeitung“ angeblich in den Rezensionsspalten der damals tonangebenden Leipziger „Allgemeinen Musikalischen Zeitung“ Rat holte. Außerdem sind die Musiker Heine gram, weil er den jungen Robert Schumann, der ihm schwärmerisch entgegeneilte, zwar liebenswürdig empfangen, jedoch ebenso rasch vergessen hat. Unbestätigt blieb ein Liederheft, das der Komponist ihm nach Paris sandte – Hommage für seinen bevorzugten Textdichter. Offenbar hat ihn Schumanns sprachempfindlicher Liedstil wenig beeindruckt.

Was Heines Musikkritiken angeht, so hat Michael Mann durch seine Dissertation (gedruckt bei Hoffmann und Campe) und seine präzise, eindringlich kommentierte Edition der Zeitungsberichte über Musik und Malerei die Voraussetzung für eine gerechte Einschätzung der Heineschen Kunstberichterstattung geschaffen. Heine besaß – obwohl nicht eigentlich „musikgebildet“ – einen ausgeprägten Musiksinn.

Geburtshelferin der literarischen Gattung „Musik-Feuilleton“ im frühen 19. Jahrhundert war die Musik selber, die sich damals mit der Poesie, verschwisterte, sich literarische Konzepte und Bildinhalte unterlegte und die dichterisch paraphrasierende Deutung geradezu herausforderte. Der poetische Musikinterpret hatte beim Anhören „romantischer“ Musik Visionen, erregende Gesichte.

Daß auch Heinrich Heine Musik vor allem mit dem „inneren Auge“ wahrnahm, hat er des öfteren mitgeteilt. Über Franz Liszt schreibt er 1837 aus Paris:

„Wenn er am Fortepiano sitzt und sich mehrmals das Haar über die Stirne zurückgestrichen hat und zu improvisieren beginnt, dann stürmt er nicht selten allzutoll über die elfenbeinernen Tasten, und es erklingt eine Wildniß von himmelhohen Gedanken, wozwischen hie und da die süßesten Blumen ihren Duft verbreiten ... Ich gestehe es Ihnen, wie sehr ich auch Liszt liebe, so wirkt doch seine Musik nicht angenehm auf mein Gemüth, um so mehr, da ich ein Sonntagskind bin und die Gespenster auch sehe, welche andere Leute nur hören, da, wie Sie wissen, bei jedem Ton, den die Hand auf dem Klavier anschlägt, auch die entsprechende Klangfigur in meinem Geiste aufsteigt, kurz, da die Musik meinem inneren Auge sichtbar wird.“