Wie wirksam war die 200-Millionen-Schlacht um die Wähler?

Die Materialschlacht zur Bundestagswahl ist vorüber, die Schatzmeister der Parteien können Kassensturz machen. Rund 200 Millionen Mark hat der Wahlkampf gekostet. Besonders teuer war vor allem der Anzeigenkrieg, den die Parteien wochenlang bestritten haben, allen voran die CDU/CSU mit ihren diversen Aktions-Helfern. Mehr als die Hälfte der auf 70 Millionen Mark geschätzten Wahlanzeigen dürfte auf die CDU/CSU entfallen.

Allein die Wahlanzeigen, die in der letzten Woche in der Bild-Zeitung für die Union und Rainer Barzel als Kanzler warben, haben etwa zwei Millionen Mark gekostet. Vom 13. bis zum 19. November erschienen in Bild einschließlich Bild am Sonntag (BamS) CDU-Anzeigen im Gesamtumfang von etwa 20 Seiten, was bei einem Seitenpreis von 134 368 Mark (29 120 Mark bei BamS) die Summe von etwa 2,25 Millionen Mark ergibt – sofern den Inserenten keine Sonderrabatte gewährt wurden.

Ob sich der teure Kampf um Bonn gelohnt hat, wurde von unabhängigen Wahlkampfexperten schon bezweifelt, ehe die Wahl entschieden war. Für die Union, die nun abermals die Oppositionsbank drücken muß, ist die Frage am vergangenen Wochenende klar entschieden worden.

Professor Werner Kaltefleiter vom „Sozialwissenschaftlichen Forschungsinstitut“ der Konrad-Adenauer-Stiftung predigt schon seit Jahren, daß die Parteien zu viel Geld für ihre Wahlwerbung mobilisieren. Übereinstimmend mit anderen Untersuchungen fand Kaltefleiter vor allem heraus, daß der Aufwand für die Plakatwerbung recht sinnlos sei, vor allem dann, wenn die Plakate aller Parteien gleichermaßen von Werbeprofis gestaltet seien.

Eine Untersuchung des „Instituts für angewandte Sozialforschung“ (Infas) ermittelte gleichfalls, daß Plakate zu den Werbemitteln gehören, die von der Bevölkerung für relativ unwichtig gehalten werden. In den Jahren 1965 und 1969 haben nur zwei beziehungsweise drei Prozent der Befragten Wahlplakate für das wichtigste Werbemittel gehalten. Plakate haben nach Meinung von Werner Kaltefleiter nur die Funktionen, vorhandene Eindrücke über die Parteien aufzufrischen und die gesteigerte Politisierung im Wahlkampf optisch sichtbar zu machen.

Bei der Wirkung von Wahlanzeigen ist sich Kaltefleiter seiner Sache dagegen nicht so sicher. Er meint indes, daß sie eine Wirkung erzielen, die der von Plakaten vergleichbar sei, da meistens nur die Schlagzeilen gelesen würden. Indirekt wird das durch die Infas-Umfrage bestätigt. Auch Wahlanzeigen werden nur von zwei bis drei Prozent für das wichtigste Werbemedium gehalten.