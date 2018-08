Von Carl-Christian Kaiser

Bonn, im November

In Bonn geht es zu, als habe der 19. November gar nicht stattgefunden. Als sich die Kabinettsrunde am Dienstagvormittag zum ersten Male nach der Wahl versammelte, mußte man meinen, daß es sich um nichts anderes als um eine der allwöchentlichen Routinesitzungen handele. Nichts war davon zu spüren, daß jenes Ereignis noch nicht einmal 48 Stunden zurücklag, von dem keiner der Minister gewußt hatte, ob es ihn an das grüne Oval des Beratungstisches zurückführen würde. Allenfalls begrüßten und gratulierten die Kabinettsherren einander mit der Erleichterung und in der animierten Stimmung einer Schulklasse, die eine schwierige Arbeit mit unerwartet guten, ja glänzenden Zensuren zurückerhalten hat. Niemand, dem die nähere Betrachtung dieser Zensuren Kummer bereitet hätte; im Gegenteil. „Das grenzt ja ans Unmoralische“ – so Lauritz Lauritzen zu Walter Arendt, der im Wahlkreis Herne–Castrop-Rauxel 67 Prozent der Erststimmen auf sich vereinigt hat.

Die Geschäftsmäßigkeit, mit der das politische Bonn wieder an die Arbeit gegangen ist, steht in umgekehrtem Verhältnis zu dem sensationellen Wahlresultat. Von Anfang an hat Willy Brandt jegliche überschäumende Begeisterung und Machttrunkenheit gebremst. Wo immer Jubel ausbrach: sei es in jenem Augenblick der Wahlnacht, in dem er den Kanzlerbungalow betrat, sei es vor den Hunderten von begeisterten Jungsozialisten, die ihm einen Fackelzug darbrachten, sei es bei den „Willy, Willy“-Chören derer, die trotz eisiger Böen und Graupelschauer bis lange nach Mitternacht vor dem sozialdemokratischen Parteihauptquartier ausgeharrt hatten – stets blieb das Gesicht des Kanzlers fast maskenhaft starr, wirkte er wie geistesabwesend, als habe er sich ganz nach innen zurückgezogen. Stets reagierte er mit jener Geste, die seit dem denkwürdigen Augenblick am Fenster des „Erfurter Hofs“ in Erinnerung ist: Zunächst halb abwehrend erhoben, beschrieben die Hände eine dämpfende Bewegung nach unten.

Nur einmal wurde offenbar, daß dies auch der Versuch war, die eigenen Gefühle zu beherrschen. Als Willy Brandt spät in der Wahlnacht in die SPD-„Baracke“ zurückkehrte, hob ihn und Frau Rut die Begeisterung der dort versammelten Wahlhelfer unversehens auf einen Tisch, so daß er plötzlich wie ein Denkmal über der schiebenden und stoßenden Menge stand. Als suche er Halt, legte er seinen Arm um Rut, und Rut lehnte sich an seine Schulter. Da schluckte auch der Kanzler. Und nur einmal, als ihn der Parteivorstand am Tage nach der Wahl stehend mit einer Ovation empfangen und Carlo Schmid, den Tränen nahe, eine knappe Laudatio gehalten hatte, gebrauchte auch Willy Brandt ein großes Wort. „Wir alle“, sagte er, „sollten die historischen Dimensionen des 19. November begreifen.“ Aber gleich darauf folgte schon die Mahnung, „das Konto dieses Wahlerfolgs nicht zu überziehen“. Im übrigen, so der Kanzler weiter, habe er den mörderischen Wahlkampf zwar gesund und munter überstanden, aber jedermann werde es verstehen, „wenn ich dieses unerhörte Tempo nicht beibehalten kann“.

Zu einem unerhörten Tempo gibt es auch gar keinen Anlaß. Denn anders als 1969, als die sozialliberale Koalition angesichts der knappen Mehrheitsverhältnisse über Nacht beschlossen und binnen weniger Tage geschmiedet werden mußte, erlaubt das jetzt vergleichsweise riesige Polster von 48 Mandaten Vorsprung vor der Opposition eine Verschnaufpause. Und nachdem die untergründige, schon in den Wochen vor der Parlamentsauflösung und vollends während des Wahlkampfs nur mühsam kaschierte Spannung geschwunden ist, ob man es denn schaffen werde, ist die Koalition von einer Zentnerlast befreit. Das ungläubige Staunen angesichts der Zahlen, die am Wahlabend über die Bildschirme flimmerten, ist geschwunden. Die noch am Wochenanfang wie aus einer Betäubung heraus immer wieder gestellte Frage, ob dies denn alles wirklich wahr sei, ist definitiv beantwortet. Die ungeheure Nervenanspannung der vergangenen drei Monate ist im Bewußtsein des Sieges einer Mischung aus Erschöpfung und Gelassenheit gewichen.

Zu einer gemäßigteren Gangart nicht nur in den nächsten Wochen, sondern in den kommenden Jahren überhaupt hat als erster wiederum Willy Brandt geraten. Als die Bediensteten des Kanzleramts sich zur Begrüßung ihres alten und neuen Chefs in der Eingangshalle des Palais Schaumburg versammelt hatten und die mit einem Rosenstrauß versehene Sekretärin Rosemarie Birk vor Lampenfieber gerade nur einen kurzen Glückwunsch-Satz herausbrachte, meinte er, vielleicht lasse sich das Stoßgeschäft der letzten Jahre etwas mehr ausgleichen, „wie wir überhaupt, glaube ich, vieles in ruhigere Bahnen lenken können, wie es dem Staat angemessen ist“. Nichts soll überstürzt werden – schon gar nicht die Bildung der neuen Regierung und die Formulierung ihres Sachprogramms. Die Flüchtigkeiten und Fehler, die dabei in der Eile der Regierungsbildung 1969 begangen wurden, schrecken noch.