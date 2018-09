Opposition gab es kaum noch: Nahezu einstimmig billigten die Aktionäre der Dortmunder Union-Brauerei (DUB) und der Schultheiss-Brauerei in Berlin die Fusion der beiden Unternehmen. Die neue Biermacht wird auf dem deutschen Markt die mit Abstand größte Einzelbrauerei werden. Der eigentliche Initiator der Fusion war Anton Ernstberger, Chef der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank in München. Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, daß nur einen Tag vor den Aktionärstreffen in Dortmund und Berlin Konzentrations-Freund Ernstberger und der prominenteste Konzentrationsgegner, Kartellamtspräsident Professor Eberhard Günther, auf der Herbsttagung des Landesverbandes bayerischer Mittelstandsbrauereien in Nürnberg heftig aneinandergerieten. Aus dem Referat Ernstbergers und der Antwort Günthers hat die ZEIT die wichtigsten Konzentrations-Argumente gegenübergestellt.

Ernstberger: In der mittelständischen Brauwelt herrscht Unruhe. Man macht die Konzentration der Industriebrauereien verantwortlich für die eigenen Schwierigkeiten. Nicht die Banken verändern den Markt, der Markt ändert sich und meine Bank mußte sich ebenso wie Sie darauf einstellen.

Günther: Das auffälligste Phänomen der Entwicklung in Ihrer Branche ist, daß es sich nur zum Teil um einen strukturellen Wandel oder einen durch Wettbewerb herbeigeführten Ausleseprozeß handelt, sondern daß der Konzentrationsprozeß von einigen wenigen, teilweise sogar branchenfremden Unternehmen vorangetrieben wird.

Ernstberger: Die mittelständische Brauerei von heute braucht eine Marktstrategie, das heißt sie muß erkennen, wo und mit welcher Biersorte eine Präferenz gegenüber Mitbewerbern, besonders den großen Braugruppen besteht. Der für die Großen trotz aller Mischstrategie bestehende Zwang, sich auf möglichst wenige Marken zu konzentrieren, schafft Marktlücken für den mittelständischen Bereich.

Günther: Herr Ernstberger, Sie sind sicher bereit zuzugeben, daß die Auffassungen über die sachliche Notwendigkeit für die Bildung von großen Brauereiblöcken auseinandergehen. Die Großen der Branche motivieren die Konzentration primär mit der Abwehr ausländischer Braugruppen auf dem deutschen Markt, während Sie, die mittelständische Industrie, die Konzentration als einen Machtkampf der Giganten sehen.

Ernstberger: Zum Markt gehört der Marktpreis ... Der mittelständische Brauer muß sich hüten, Kostenvorteile aus kurzen Vertriebswegen in Kampf preise umzumünzen. Schleuderpreise führen nicht zu höherem Marktanteil. Wie überall in der Wirtschaft kommt auch beim Bier den Großunternehmen die Preisführerschaft zu. Ist aus der allgemeinen Kostenlage der Branche heraus eine Bierpreiserhöhung nicht zu vermeiden, darf die Reaktion der mittelständischen Brauerei keineswegs ein Festhalten am alten Preis sein ... Zu Unrecht identifiziert man die Kapitalmacht der Großen mit einem Hang zur Preisunterbietung.

Günther: Das war sehr offen und das fand ich außerordentlich erstaunlich, daß das in Gegenwart des Präsidenten des Bundeskartellamts so hübsch und offen kam, die Großunternehmen müßten Preisführer sein. Das wäre schön, und zwar ganz besonders dann schön, wenn es allen anderen Unternehmen vielleicht vom Staate aus verboten würde, niedrigere Preise als die Preisführer zu nehmen.