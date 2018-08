Inhalt Seite 1 — Heath half nicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von K.-H. Wocker

London, im November

Die Lage in Nordirland ist dadurch nicht besser geworden, daß sich Premierminister Heath durch Augenschein davon überzeugt hat, wie schlecht sie ist. Im Dschungel der Ressentiments erstickt jede Vernunftregung, und es blühen ständig neue Giftpflanzen. Die Bestialität, mit der die Frau des sozialdemokratischen Abgeordneten Austin Currie nachts von protestantischen Extremisten mißhandelt wurde, kann selbst den Abgebrühten erschrecken. Daß die Führer der Rechten später behaupteten, die Täter seien Mitglieder der IRA gewesen, besagt bestenfalls, daß innerhalb des stark aufgefächerten Radikalismus niemand mehr genau weiß, was die eigenen Heißsporne tun. Auch wenn es zu Verhandlungen zwischen der britischen Zentralregierung und allen inzwischen entstandenen Bürgerkriegs- und „Selbstschutz“-Organisationen käme, könnten diese wahrscheinlich nicht einmal garantieren, daß ihre Mitglieder getroffene Vereinbarungen beachten.

Von solchen Verhandlungen aber ist man weit entfernt. Die Londoner Politiker reden von einer bevorstehenden Volksabstimmung zur Grenzfrage und von Kommunalwahlen, ohne zu wissen, wer daran teilnehmen will und wen man als Partei zulassen soll. Vanguard- Bewegung und Ulster Defence Association, die illoyalen „Loyalisten“ auf protestantischer Seite, werden sich bestimmt nicht von der traditionellen Mehrheitspartei, der Ulster Union Brian Faulkners, vertreten lassen, sondern auf eigenen Kandidaten bestehen. Bei den Katholiken kommt zu den offiziellen Parteien sicher auch die Sinn-Fein-Bewegung als politischer Flügel der IRA hinzu.

Will man diese paramilitärischen Organisationen in die Rathäuser aufnehmen und dort Fenstersturzpolitik treiben lassen? Oder will man sie per Wahlverordnung boykottieren und damit die Wahlbeteiligung womöglich so reduzieren, daß von repräsentativen Abstimmungen keine Rede sein kann? Hinter jedem positiven Entschluß in Nordirland lauern Fragen, auf die es nur negative Antworten gibt.

So schlecht jedoch die Verständigung zwischen London und den machtausübenden Gruppen in Ulster ist, so deutlich hat sich die Zusammenarbeit mit Dublin verbessert. Der gemeinsame Beitritt zur EWG macht sich bemerkbar. Das isolierte Südirland verliert seine Minderwertigkeitskomplexe, die sich im Hinterhof des übermächtigen Nachbarn England hatten bilden müssen. Die Regierung Lynch weiß, was die Partnerschaft in der EWG für sein Land bedeutet.

Das gesteigerte Selbstbewußtsein trägt erste Früchte. Man hat den Generalstabschef der provisorischen IRA, Sean Mac Stiofain, in Dublin verhaftet und Anklage gegen ihn erhoben. Ob das mehr bedeutet als frühere Festnahmen anderer Führer der Untergrundarmee, kann nur der Prozeß zeigen. Daß man aber mit ihm den Stier bei den Hörnern packt, beweist die Zuversicht der Regierung; schließlich werden solche Akte von den südirischen Patrioten alten Schlages stets als Handlangerdienste für die Briten denunziert.