Von Wolfram Siebeck

Bei seinen Studien über die Aggression im Straßenverkehr hat Professor Colin Cherry vom „Imperial College of Science und Technology“ in London folgende Entdeckung gemacht: „Ursache für das spezielle Verhalten des Autofahrers ist die Tatsache, daß er mit seinen Mitmenschen nicht reden kann.“

Ah, ich liebe Professoren! Immer wenn wir uns gerade darauf eingerichtet haben, mit den letzten ungelösten Welträtseln leben zu müssen, kommt einer von ihnen und findet etwas heraus, das uns ganz schön munter macht. Sie geben, wie man es heute nennt, Denkanstöße. McLuhen zum Beispiel – erinnern Sie sich noch an McLuhen? – hat uns Denkanstöße gegeben, daß es nur so rappelte. Oder Schiller – ich meine den Professor, Sie werden sich erinnern – wie der uns zu denken gab! Und nun Colin Cherry. Was er über das spezielle Verhalten des Autofahrers sagt, ist kein Denkanstoß mehr, das ist schon ein richtiger Denkzusammenstoß.

Da fährt man jahrelang vor, neben und hinter anderen Autofahrern her und hat nie darüber nachgedacht, warum sie sich so speziell verhalten: Warum sie in der Nase bohren, beim Gähnen nicht die Hand vor den Mund halten und im Autoradio ausschließlich deutsche Schlager hören. All das hat jetzt seine Erklärung gefunden. Weil, wie Professor Cherry sagt, der Autofahrer mit seinen Mitmenschen nicht reden kann. Doch was ist die Ursache dafür, daß er mit seinen Mitmenschen nicht reden kann? Professor Siebeck sagt es Ihnen: Weil die Mitmenschen ununterbrochen mit dem Autofahrer reden. Drei Beispiele mögen das veranschaulichen.

Mitmensch A: „Sieh dir diesen BMW an, was die Leute sich alles ans Auto kleben, grauenhaft, aber immer mitten auf der Straße, natürlich, jetzt fährt dieser Idiot sogar über den Mittelstreifen, halt bloß Abstand, solchen sollte man den Führerschein ... unglaublich, hup ihn aus dem Weg, da, jetzt sieht er zum erstenmal in den Rückspiegel, ogottogottogott, hast du das Gesicht gesehen, der reinste Halbaffe, womit so einer das. Geld verdient für so einen Schlitten ... Was ist denn mit dem Mercedes da vorne, der spinnt doch wohl, wetten, der hat Plastik-Schonbezüge, halt bloß Abstand...“ (Fahrer bohrt Mitmensch in der Nase.)

Mitmensch B: „Kannst du nicht etwas langsamer in die Kurven ... ich kann ja den Spiegel gar nicht... so, jetzt hab ich mir den Puder ins Auge... FAHRBITTELANGSAM, hab ich gesagt, kannst du nicht die Innenbeleuchtung anmachen, ich finde meinen Lippenstift nicht, was soll denn das, warum überholst du hier WIE EIN WAHNSINNIGER, kannst du nicht etwas rücksichtsvoller fahren, du siehst doch, daß ich mich noch zurechtmachen ... LANGSAMER HAB ICH GESAGT, und wenn wir zehnmal zu spät kommen .. (Fahrer gähnt ohnehandvormund, weil er damit die Beifahrertür aufstößt.)

Mitmensch C (zwei- oder dreistimmig): „Papa, wie schnell fahren wir jetzt... Das siehst du doch: 30 ... Idiot, das ist doch der andere Anzeiger, wir fahren jetzt 100, nicht wahr, Papa ... Fahr doch mal 220... Fährt der Wagen doch gar nicht, du Depp... Doch, steht ja da... Das steht auf allen Autos, in Wirklichkeit... Ist das wahr, Papa, steht das in allen Autos... Außerdem darf man gar nicht 220 fahren... Warum steht denn da 220...“ (Fahrer dreht Joachim Kaisers Radiovortrag über Rubinsteins Pedaltechnik ab und läßt statt dessen Reinhard Mey singen: „Annabelle, Annabelle, du bist so herrlich intellektuell...“)