An Erläuterungen des Autors hat es schon nicht gefehlt. Peter Rühmkorf hat gleich der Buchausgabe seines zweiten Stückes „Lombard gibt den Letzten“ (Wagenbach, Berlin 1972) ein Nachwort beigefügt, das den Kritikern die Rekapitulation ersparen (und die Interpretation vorschreiben?) soll. Ich zitiere, weil man Rühmkorf über Rühmkorf immer mit Gewinn (für Rühmkorf) liest:

„Das Stück ‚Lombard gibt den Letzten‘ ist für den absterbenden Mittelstand gedacht, dessen Probleme es als Parabel (wirtschaftlicher Konkurrenzkampf auf Gastwirtsebene) auf die Bühne bringt. Daß am Ende keiner der beiden Kampfhähne das Rennen macht, sondern ein überregionales Abspeisungsunternehmen, versteht sich nicht als tragisches Ereignis, sondern als zwangsläufiges Ergebnis der laufenden Kapitalakkumulation. Um auch Liebe und Kunst zu ihrem Recht kommen zu lassen, wird gezeigt, daß im Zeichen wirtschaftlichen Kräftezusammenballung Kunst nur wenig zu beißen und die Liebe nichts zu lachen hat. Solange wir nicht grundsätzlich etwas gegen die ausgemalte Wirtschaftsentwicklung haben, muß auch das hingenommen werden. Wer den Schluß als unbefriedigend empfindet, sei aus der Kunst heraus auf die Gesellschaft verwiesen

Also: Oberkellner Willi macht sich, den Gastarbeiterkellner Alfredo abweisend und zum Minderheitskompagnon umfunktionierend, vom Talwirt Kurt los und gründet ein Lokal auf dem Gipfel. Er läßt den nur unwillig schuftenden Alfredo buchstäblich fallen: den Berghang hinunter. Beim unten mit zerschmetterten Beinen Liegenden entdeckt der Arzt eine phänomenale Gesangsstimme: Der Krüppel wird Künstler (Rühmkorf: der Künstler ist Krüppel), er singt dem Gipfelwirt Willi Gäste und ein florierendes Geschäft herbei. Des Talwirts Gattin (frühere Serviererin) Wilma und sein Töchterchen Eurydike orientieren sich auf den erfolgreicheren Willi um: Sie bieten in dessen Lokal selber gestripten Ländler und Damenringkampf. Vorher hatte Eurydike (daher ihr Name) mit dem Sänger Alfredo eine Romanze. Jenes „überregionale Abspeisungsunternehmen“ heißt Lombard, tritt in Gestalt eines Agenten an Willi zwecks Einverleibung heran (der Agent kann von Willis Hausschlachter noch blutig beseitigt werden), dann als Drei-Gangster-Riege (die drei Lombards): Die räumen endgültig mit Willis Selbständigkeit auf; der Versuch, seine Angestellten in eine Verteidigungsstreitmacht, Heimwehr, ein faschistisches Aufgebot umzuwandeln (der Faschismus als letztes Aufbäumen des Mittelstands im fortschreitenden Kapitalismus), endet mit Willis gewaltsamer Wegschaffung. Die letzten Sätze: Der Portier: „Jetzt versteh’ ich die Welt nicht mehr.“

1. Lombardi: „Mit Verlaub, mein Herr, das ist auch gar nicht Ihre Aufgabe in diesem Etablissement.“

Verstehen die, die das Stück „in diesem Etablissement“ Dortmunder Theater aufführten, und die, die ihm zusahen, die Welt besser? Was erfährt man durch Rühmkorfs Figuren und ihr Räsonnement? Unbestreitbar, daß es Konkurrenzkampf (nicht nur) unter Gastwirten gibt, daß er Mentalität und Sprache prägt, daß der selbständige Mittelstand eine zwar langsam und zäh, aber andauernd rückläufige gesellschaftliche Gruppe ist, daß Großkapital und Gangstertum, setzt man sie in eins, sich gegenseitig, na sagen wir: erleuchten.

Wer aber hat das alles schon mal aufs Theater gebracht? Bertolt Brecht, richtig. Rühmkorf ist, von der Lyrik – wo er Benn hörig und zugleich gegen Benn aufmüpfig war – ins Drama übergehend, brechthörig geworden. Nur: ihm fehlt der Brechtsche strategische Sinn für den Vorrang der Fabel. Rühmkorf versteckt die Fabel unter dem wuchernden Reichtum seiner Sprache: Sie brilliert in Pointen, Kalauern, umfunktionierten Gemeinplätzen, subtilen Sauereien.

Rühmkorf ist ein verbissener Materialist, bei ihm bestimmt das gesellschaftliche Sein (das Konkurrenzgerangel) das Bewußtsein, die Sprache. Sie ist eine Art von Kulissengeschiebe, Phrasen--Klischee-Austausch vor der eigentlichen, der ökonomischen Realität. Zugleich ist Rühmkorf (auch als Lyriker immer gewesen) ein Trauernder: über den Verlust des Idealismus, über die Ohnmacht des Bewußtseins angesichts des Seins. Diese Trauer verbirgt sich und sublimiert sich in Zynismus. Da kommt er nicht drüber weg: Die Zukunftsperspektive, die Brecht hatte (oder herbeizwang), fehlt dem Rühmkorf. So klebt er mit seinen zweideutig-brillanten Kalauern an der Realität, die ihn ankotzt und die er doch nicht verändern kann.