Mit den Ausnahmen Bayern und Hessen hat die Union in allen Bundesländern Stimmen abgeben müssen. Sie kamen vor allem der SPD zugute. Laut Infas (Institut für angewandte Sozialwissenschaft) nahmen die Sozialdemokraten der Union 1,7 Millionen Wähler ab und verloren an sie nur 1,1 Millionen. Die FDP gewann von ihrem Regierungspartner 500 000, von der Opposition 350 000 Stimmen – unter Berücksichtigung der abgewanderten FDP-Wähler insgesamt ein Plus von fast einer halben Million. Die CDU/CSU konnte von anderen Parteien knapp eine Million Stimmen für sich verbuchen.

Alle drei Parteien haben ihre Stammwähler in ungefähr gleichem Ausmaß halten können; bei der Mobilisierung neuer Wähler schnitt die FDP am besten und die Union am schlechtesten ab. Erstwähler neigten der Koalition zu; ungefähr jeder Dritte nur entschied sich für die Union. Sie mußte besonders in ihren bisherigen Hochburgen – ländlich-katholischen Gebieten und in den Mittelständen – Verluste hinnehmen. 25 Direktmandate gingen ihr verloren – darunter auch wieder der Wahlkreis 167 Ludwigsburg, den sie 1969 als einzigen der SPD abgenommen hatte.

In Schleswig-Holstein überflügelte die SPD zum erstenmal die CDU, die hier mit 4,2 Verlustpunkten ihre größte Niederlage hinnehmen mußte. Im Stadtstaat Hamburg büßten beide Parteien geringfügig ein; lachende Dritte war die FDP, die durch Stimmen-Splitting (+4,9 Prozent Zweitstimmen) zum erstenmal zwei Abgeordnete aus der Hansestadt nach Bonn schicken kann. Breiten bescherte der SPD den höchsten Sieg: 58,1 Prozent (+ 6,1 Prozent Zweitstimmen). Die schon recht starke FDP konnte sich noch einmal steigern, ohne freilich einen Kandidaten durchzubringen.

Auch in Niedersachsen wuchs die SPD zum erstenmal zur stärksten Partei; sie gewann in ländlichen Gebieten und in den Mittelstädten. In Nordrhein-Westfalen, wo fast jeder dritte Wahlberechtigte lebt, gelang der SPD ein besonderer Erfolg: Mit 50,4 Prozent konnte sie noch einmal 3,6 Punkte zulegen und die 50-Prozent-Marke überspringen. Sie bescherte der CDU das seit 1949 schlechteste Bundestagswahl-Ergebnis. Die Mobilisierung der bisherigen Nichtwähler wirkte sich hier fast ausschließlich zu Gunsten der Koalition aus.

Hessen brachte der CDU einen Zuwachs von 1,9 Punkten; mit 0,3 Punkten blieb die SPD deutlich zurück. Gewinner waren hier hauptsächlich die Freien Demokraten. In Rheinland-Pfalz, wo die Gewinne der SPD und die Verluste der CDU über dem Bundesdurchschnitt lagen, verringerte sich der Abstand der führenden CDU zur SPD auf 0,9 Prozent. Auch in Baden-Württemberg schmolz der CDU-Vorsprung zusammen; das Saarland votierte zum erstenmal in der Mehrheit für die SPD.

Mit 3,2 Punkten konnte sich die bayerische SPD, bisher Schlußlicht auf der Ergebnisliste, genau um den Bundesdurchschnitt verbessern. Die CSU wuchs um 0,7 Punkte; der sozialdemokratische Einbruch in die CSU-Hochburgen gelang nur zum Teil.