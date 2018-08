Rudolf Braunburg: „Piratenkurs“, Roman. Eine Fernost-Boeing auf dem Flug von Hongkong nach. Europa wird über Indien nach Kabul entführt. Angehörige eines internationalen Verbrecher-Syndikats zwingen die Piloten zur Kursänderung und benutzen deutsche Wissenschaftler als Geiseln, um sie gegen die in Deutschland abgeurteilten Mitglieder auszutauschen. Ein seit München und der Tripolis-Entführung äußerst, akutes Thema. Aber dem Autor geht es nicht nur um den vortiefgründigen Handlungsablauf. Zum erstenmal wird eine Flugzeugentführung aus der Sicht der Piloten betrachtet. Jede Entführung, auch die scheinbar harmloseste, stellt in jeder Flugminute eine potentielle Gefährdung der Sicherheit und, der anvertrauten Menschenleben dar. In diesem Roman werden all jene fliegerischen Aspekte angeführt, von denen der Zeitungsleser nie etwas erfährt: die Gefährdung durch Schlechtwettergebiete, deren Umfliegung die Entführer für einen Trick halten; das Überfliegen von Landes- und Sperrgebietsgrenzen, die von Abfangjägern bewacht werden; schließlich der Stress bei einer Landung auf einem Flughafen, der für den betreffenden Flugzeugtyp gesperrt ist: Zu den Fakten kommt die Fiktion: die unberechenbaren Reaktionen der Betroffenen werden motiviert durch Rückblenden auf vergangene Lebenssituationen; keiner, schließlich, kommt ungeschoren davon. „Das Leben“, heißt es im vorangestellten Zitat von Henry Miller, „geht weiter, gleichgültig, ob wir als Feiglinge oder als Helden handeln.“ (Schneekluth Verlag, München; 426 S., 26,– DM.)

Martin Gregor-Dellin: „Wagner-Chronik, Daten zu Leben und Werk“. Weder die kritischen noch die hagiographischen Darstellungen von Richard Wagners Leben geben bis heute zuverlässig Auskunft, geschweige denn seine eigene. Selbst die Fachliteratur ist nicht frei von Verzeichnungen, Irrtümern, Gerüchten, falschen Datierungen und wilden Ressentiments – nach der einen und nach der anderen Seite. Diese Chronik bezieht erstmals alle jüngsten Archivquellen ein. Die Bibliographie am Ende des Bandes verweist auf 181 weitere Quellen, auf die sich die Chronik stützen kann. Auf Grund ihrer synoptischen Methode, die kulturgeschichtliche Daten ebenso einbezieht wie politische Ereignisse – unter anderen den Ablauf der Dresdner Revolution – gibt sie zugleich ein Stück Biographie des Jahrhunderts, das Wagner prägte. Die bisher kaum bekannten Aufzeichnungen des Frühsozialisten Wagner, seine Aussagen vor und nach der Reichsgründung, die Wagners Enttäuschung am „deutschen Geist“ erkennen lassen, während Marx ihn noch 1876 als „Staatstrompeter“ bezeichnete, schließlich seine Äußerungen zur Zeit des Sozialistengesetzes verändern das Bild des Komponisten ebenso wie eine Reihe später Mitteilungen Nietzsches an Dritte. Bei aller Verknappung der Zitate, der Briefstellen und Selbstaussagen sind der äußere Lebensverlauf und die Werkgeschichte nahezu auf Tag und Stunde belegt. Die Chronik enthält dem Leser auch nicht so delikate Details vor wie die Begegnung mit Lassalle kurz vor dessen Duell, die Mittagstafel, an der Cosima, Minna und Mathilde Wesendonk zusammentrafen, oder die Angabe, daß das Trauerspiel „Leubald“ des Fünfzehnjährigen „über vierzig Tote“ verzeichnet, „die im letzten Akt als Geister wiedererscheinen“. Das Neu-Belichtete, Neu-Herausgestellte dieser Chronik will Vorarbeit für eine neue, objektive Interpretation leisten, die Wagner aus seiner Zeit heraus begreift, (Reihe Hanser 97, Carl Hanser Verlag, München; 188 S., 7,80 DM.)