Da bearbeiten jahrzehntelang Fäuste, Riesen, gar Fernsehlieblinge das Bewußtsein der Frau Saubermann und pervertieren sie zur Weiß-Fetischistin. Und wenn man sie soweit hat, klagt man laut: „Wir würden ihr ja gerne etwas weniger Weiß verkaufen, um die Umwelt zu schonen – aber leider verlangt die moderne, aufgeklärte Frau den höchstmöglichen Grad an Hygiene.“

Unsere Waschmittel enthalten sehr viel Phosphate. Phosphate machen das Wasser zwar weich und die Wäsche weiß – überdüngen aber unsere Binnenseen und verurteilen sie damit zum Erstickungstod. Der Phosphatgehalt des Bodensees ist in den letzten dreißig Jahren auf fast das 30fache angestiegen. Bis zu 40 Prozent stammen diese Phosphate aus den Waschmaschinen, der Rest aus menschlichen Fäkalien und landwirtschaftlicher Düngung.

So argumentiert denn auch die Industrie – wieder einmal auf die anderen zeigend: Bei der allgemeinen Belastung unserer Gewässer sei die Errichtung von Dritt(chemischen)-Stufen in Kläranlagen besser als die Eliminierung der Phosphate aus Waschmitteln. Natürlich, die Ideallösung. Aber jeder, der weiß, wie wenig Städte überhaupt mechanische Klärstufen, geschweige biologische Zusatzsysteme haben, erkennt die Forderung nach chemischen Dritt-Stufen als für die Industrie sehr preiswerte Traumtänzerei. Andere Lösungen des leidigen Phosphatproblems haben sich ebenfalls als unrealistisch erwiesen:

Die Rückkehr zu Seife und Soda ist schon unserer Waschmaschinen und moderner Textilien wegen nicht möglich.

Ionenaustauscher machen das Wasser zwar weich und waschaktiv. Aber die Ausrüstung aller bundesdeutschen Waschmaschinen mit solchen Kleingeräten würde die Konsumenten etwa 2,4 Milliarden Mark kosten.

Das Patentrezept, einfach weniger Phosphate ins Waschpulver zu tun – wie es in der Schweis versucht wird – ist in Deutschland problematisch. Haben wir doch bei uns Gegenden mit sehr hartem Wasser direkt neben Gebieten mit weichem. Zudem wechselt manchmal der Härtegrad des Wassers einiger Versorgungssysteme.

Die Suche nach Ersatzstoffen für Phosphate war bisher erfolglos. Substanzen wie NTA erwiesen sich im Langzeitexperiment als noch gefährlicher als die Phosphate,

Doch vielleicht ist die Lösung in Sicht. Seit einiger Zeit wird in Schweden das Waschmittel „Opus“ verkauft, in dem die Phosphate durch Zitrate ersetzt worden sind. Diese Verbindungen sind umweltneutral und völlig abbaubar. Da; bestreiten nicht einmal die Wissenschaftler der Konkurrenzindustrie.

Ihre Gegenargumente jedoch: Zitrate stünden nicht in ausreichender Menge zur Verfügung. Und sie hätten unzureichende Wascheigenschaften. Aber Zitrate lassen sich enzymatisch herstellen. Und – wenn es der Markt verlangt – wird auch jemand investieren, um die bestehenden Anlagen zu erweitern.