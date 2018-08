Zwei verschiedene Bücher zu ihrer Bewältigung

Von Hans Krieger

Nicht eigentlich das Thema haben die beiden Bücher gemeinsam, von denen hier zu reden ist; gemeinsam ist ihnen die Herausforderung, auf die sie reagieren, und das tun sie auf sehr unterschiedliche Weise.

Die Herausforderung sei mit dem Schlagwort „antiautoritäre Erziehung“ knapp benannt; die nähere Bestimmung dessen, was das Schlagwort meint, ist schon Reaktion auf die Herausforderung.

Eine geschlossene Theorie der antiautoritären Erziehung gibt es nicht. Die antiautoritäre Bewegung war ein Prozeß, in Gang gesetzt von Pionieren, die in neuer Praxis eine neue Theorie suchten. Er führte zu Erfahrungen, die bislang nicht systematisiert sind; wer sie sichten will, muß sich einige Mühe machen. Der Prozeß blieb liegen, aber er hat die Situation doch verändert; was vorher galt, steht heute in Frage.

Man kann nun fragen, ob der Prozeß Ergebnisse hatte und was sich davon verwerten läßt – verwerten vor allem für die Millionen Eltern im Lande, die, überschüttet mit Ratschlägen und geschockt durch radikale Experimente, nicht mehr recht wissen, was sie in der Erziehung eigentlich tun sollen. Diese Frage stellt

Wolfgang Schmidbauer: „Erziehung ohne Angst“ – Eine Orientierungshilfe für Eltern; R. Piper & Co. Verlag, München; 216 S., 18, – DM.