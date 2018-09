Die Wehrstrukturkonferenz empfiehlt ein neues Modell

Von Theo Sommer

Mindestens seit 1967 ist es ein offenes Geheimnis, daß die Bundeswehr in ihrer gegenwärtigen Struktur auf die Dauer nicht erhalten werden kann. Der erste Versuch einer Änderung scheiterte unter dem Verteidigungsminister Schröder an bündnispolitischen Rücksichten; immerhin wurde damals die Absicht, eine Bundeswehr mit einem organisatorischen Umfang von 508 000 Mann aufzustellen, fallengelassen und der Aufbau der Streitkräfte bei 460 000 Mann angehalten. Damit allein waren freilich die Strukturschwächen unserer Streitkräfte nicht zu überwinden. Immer stärker setzte sich die Erkenntnis durch, daß gründlich Remedur geschaffen werden müsse.

Die Strukturschwächen liegen auf der Hand: Erstens hat das Heer für seine Großverbände zu wenig Personal. Es ist unmöglich, mit 325 000 Soldaten zwölf Divisionen samt ihren Unterstützungsverbänden und einer Territorialverteidigung präsent zu unterhalten. Das Feldheer ist denn personell im Durchschnitt auch nur zu 65 Prozent einsatzbereit. Seine Einsatzbereitschaft wird weiter dadurch geschwächt, daß die Hälfte der Wehrpflichtigen in den Kampfeinheiten ausgebildet werden muß.

Zweitens ist der Anteil der Verteidigungsausgaben an den Gesamtausgaben seit zehn Jahren stetig gesunken: durchschnittlich um 0,6 Prozent auf 16 Prozent aller Staatsausgaben, 3,2 Prozent des Bruttosozialprodukts, 22,5 Prozent des Bundeshaushalts.

Drittens sind gleichzeitig mit der Verknappung der Mittel eine ständige Verteuerung der Neubeschaffungen und ein explosives Ansteigen der Betriebskosten, vor allem der Personalkosten, spürbar geworden. Die Bundeswehr schiebt eine „Bugwelle“ von notwendigen, aber nicht zu finanzierenden Beschaffungsvorhaben vor sich her.

Viertens ist heute klar, daß die bisherige Personalplanung für Längerdienende weit an allem vorbeizielt, was angesichts der gesellschaftlichen Bedingungen unseres Landes und der Situation am Arbeitsmarkt möglich ist. Es ist an der Zeit, in dieser Hinsicht ehrlich zu sein.