Vor einem Jahr: Krieg um Bangla, Desh

Von Shiva-Kumar Sharma

Die Teilung Britisch-Indiens im Jahre 1947 und das Entstehen des Staates Pakistan hatten die Entwurzelung von Millionen von Menschen zur Folge. Beide Staaten wurden durch die flüchtenden Massen fast unerträglich belastet. Religiöser Fanatismus artete aus in erbarmungslosen Massakern an den Minderheiten (Hindus in Pakistan, Moslems in Indien). Drei Kriege und ständige Feindschaft zwischen den beiden Bruderstaaten haben das Los der Bevölkerung in diesen Ländern noch mehr verschlechtert. Die Ereignisse in Bengalen, die noch frisch in unserem Gedächtnis leben, sind nur ein Akt in diesem fünfundzwanzigjährigen Drama:

Peter Heß: „Bangla Desh. Tragödie einer Staatsgründung“; Huber Verlag, Frauenfeld/Stuttgart 1972; 160 S., 18,– DM.

Heß, der als Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung in Indien seit 1965 die Ereignisse auf dem indischen Subkontinent miterlebt hat, sieht im Zerfall der „islamischen Staatsideologie“ Pakistans den Grund für die Vernichtung der pakistanischen Einheit und für die Entstehung von Bangla Desh. Ohne diese religiöse Ideologie hätten sich die geographisch, wirtschaftlich, ethnisch-kulturell und volkspsychologisch unterschiedlichen Teile Ost- und Westpakistan nicht zu einem Staat zusammenschließen können. Pakistan verstand sich als Schutzmacht und als Heimat aller im Subkontinent lebenden Moslems (auch darum die ständige Konfrontation zwischen Indien und Pakistan).

Dieses religiös-ideologische „Bindeglied“ wurde aber zunehmend schwächer, denn die ökonomischen Interessen zeigten sich im Laufe der Zeit stärker. Die einzige Trägerin der Pakistan-Idee, die Moslem Liga, verlor allmählich ihren Einfluß. In den Dezemberwahlen von 1970 verschwand sie fast von der politischen Bühne; ihr Platz wurde von der Awami League in Ost- und von der People’s Party in Westpakistan eingenommen; Dies geschah unter ständigen „Auseinandersetzungen“ zwischen den „Konservativen“, die das Land nach der Lehre des Korans regieren wollten, und den „Liberalen“, die sich für moderne Reformen im Rahmen des Islam einsetzten.

In Pakistan fehlten „Führungspersönlichkeiten“ und „Gesellschaftsgruppen“, die notfalls das Land zusammenhalten könnten. Der Ostbengalen bemächtigte sich das Gefühl, von Westpakistan politisch, wirtschaftlich und kulturell diskriminiert zu sein. Es wurde verstärkt durch den indopakistanischen Krieg 1965 und die Flutkatastrophe, im Ostteil 1970. Die Bengalen sahen sich in der Not von der Zentralregierung allein gelassen. Unglücklicherweise zeigte man in Westpakistan kein Verständnis für diese Situation. Auch glaubte man die „bengalischen Schwätzer“ nicht ernst nehmen zu müssen, war vielmehr überzeugt, diese an „Unterwürfigkeit gewohnten Leute notfalls mit Leichtigkeit wieder unter Kontrolle bringenzu können“. Daher ist es kein Wunder, daß die Ostpakistani nur noch von der Autonomie das Heil erwarteten, die schon in der Pakistan-Resolution der Moslem Liga von 1940 vorgesehen war. „Autonomie“ bedeutete für die Ostpakistani nicht „Sezession“, sondern eine Regelung der Verhältnisse innerhalb Pakistans, wie Scheikh Mujib dem Verfasser noch 1969 versicherte.