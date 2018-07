Unser Erbrecht benachteiligt den überlebenden Ehegatten

Von Hans A. Stöcker

In unserem Recht gibt es viele staubige Ecken. Eine von ihnen ist das Erbrecht. Nehmen wir den Fall der Eheleute Osterholz: Leute, wie es sie zu Hunderttausenden gibt. Sie haben vor einiger Zeit ihren vierzigsten Hochzeitstag gefeiert. Zwei erwachsene Kinder sind auswärts verheiratet. Herr und Frau Osterholz haben es geschafft. Sie bewohnen ein Eigenheim im Grünen, das schön gelegen ist und dazu als Kapitalanlage dient. Sie leisten sich einen Wagen; ihre Kinder, haben sie studieren lassen können. Es war nicht immer leicht in all den Jahren. Die Osterholz haben sich abrackern müssen. Die Hypothekenzinsen, die teure Ausbildung der Kinder...

Aber nun wollen sie ihren Lebensabend genießen: Sie wollen nach Mallorca fliegen oder nach Teneriffa, um noch recht viel zu erleben.

Doch eines Tages ist es damit plötzlich vorbei. Herr Osterholz erliegt einem Herzschlag. Im Deutsch der Juristen: Es tritt ein Erbfall ein. Zunächst spricht keiner darüber. Die Familie trauert; besonders Frau Osterholz hat es schwer mitgenommen. Die Wochen gehen ins Land. Frau Osterholz hat sich wieder gefaßt. Sie möchte gern in dem schönen Haus wohnen bleiben, in der Nähe alter Freunde und guter Bekannter. Sie möchte auch gern wieder nach Teneriffa fliegen, schon um sich abzulenken.

Die Kinder stellen sich die Zukunft ihrer Mutter etwas anders vor. Freddy, der Sohn, will selber bauen und möchte das Haus der Eltern verkaufen. Auch Ingrid, die Tochter, wünscht den Verkauf. Die Mutter, so schlägt sie vor, solle doch am besten zu ihr ziehen. Dort habe sie die drei Enkelkinder um sich, auf die sie vielleicht auch einmal etwas aufpassen könne. Sie, Ingrid, könne dann möglicherweise sogar wieder ihren Beruf ausüben.

Frau Osterholz ist nicht überzeugt. Könnte sie die Kinder nicht auszahlen? Was würde das kosten? Sie geht zum Anwalt. Das Eigenheim ist gut und gern 200 000 Mark wert; das Grundstück ist allerdings nur auf den Namen von Herrn Osterholz eingetragen. An sich war das anders geplant – damals, als ihr Mann vor dem Bau das Grundstück kaufte. Schließlich ist Frau Osterholz dann doch nicht zum Notar mit hingegangen, weil eines der Kinder Diphtherie hatte. Ehevertrag? – Nein. – Testament? – Ja, man habe gelegentlich darüber gesprochen, aber geschehen sei letztlich nichts. Man habe noch so ganz im Leben gestanden. Tja, meint der Anwalt, dann würde die Abfindung wohl 100 000 Mark kosten. Besser würde sie sich stehen, wenn sie im Grundbuch als Miteigentümerin eingetragen wäre. Dann käme die Abfindung auf 50 000 Mark. Hätten die Eheleute Osterholz außerdem noch ein gemeinschaftliches Testament gemacht und sich darin gegenseitig zu Alleinerben eingesetzt, brauchten sogar, nur 25 000 Mark gezahlt zu werden. So viel freilich könnten die Kinder als ihren Pflichtteil jedenfalls verlangen.