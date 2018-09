ARD, Donnerstag, 23. November: „Sondergerichtsakte 86143“, von Reinhard Ruttmann

Im September 1943 wurde eine Ostarbeiterin hingerichtet, weil sie nach einem Fliegerangriff geplündert hatte: Die Ostarbeiterin war eine Russin, die Hinrichtung war Mord, die Plünderung bestand in der Entwendung von zwei Meter angesengtem Stoff. Der Henker erhielt für die Exekution fünfundsechzig Reichsmark (anstelle der üblichen sechzig, weil die Strafanstalt, in der das Urteil ausgeführt wurde, mehr als dreihundert Kilometer von seinem Wohnsitz entfernt war).

Ein Zeuge imitierte mit zwei schnellen Kantenschlägen auf seinem Schreibtisch das Fallgeräusch des Holzes, dem, Sekundenbruchteile später, das Geräusch des Eisens nachfolgte: Kantenschlag eins bezeichnete die Fixierung des Kopfs durch das Holz, Kantenschlag zwei die Trennung des Schädels vom Leib. Andere Zeugen beschrieben die letzten Stunden der Russin (Walentina Archipowa, geborene Wolkowa), das Beten vor dem Tod, wie ein Lamm ist sie zur Schlachtbank gegangen, das öffnen der Tür, dann haben sie zwei Beamte geführt; wieder andere schilderten die Wochen in der Todeszelle: Papierarbeiten bis zur letzten, sechsten Woche, vor der wir alle zitterten.

Von Walentina Archipowa redend redeten die Zeugen über sich, suchten nach Rechtfertigungsgründen (wir hatten keine andere Wahl, sagte ein Richter, und als man ihm nachwies, daß zumindest er sehr wohl eine hatte, fügte er hinzu: Aber die Erregung! Wir waren alle so erregt!), gaben ihren Moralkodex preis (fleißig, wurde berichtet, sei die Russin gewesen, willig und arbeitsam) und enthüllten bisweilen, in aller Biederkeit, daß sie den Aufwand, der hier gemacht wurde, nicht so richtig verstanden: Ein Mensch, gewiß, wurde bestraft, zu hart bestraft, selbstverständlich, doch es war eine Russin, fremd, während der Ortsgruppenleiter Hans hieß und die Hakenkreuze, bei der Bittprozession des ersten Juli, dem vorangetragenen Kreuz ohne Haken nicht widersprachen: Eins, schien es, fügte sich zum andern

Spätestens an dieser Stelle wurde die Dokumentation über ein Todesurteil zur Dokumentation über mögliche Formen menschlichen Verhaltens in Grenzsituationen, und der Betrachter am Bildschirm, der dem Film anfangs mit distanziertem Interesse zugeschaut hatte, sah sich um so stärker zur Stellungnahme und Identifikation hüben oder drüben gezwungen, je konsequenter der Autor, Reinhard Ruttmann, optisch auf eine individualisierende Nachzeichnung des Geschehens verzichtete. Hier erzwang die Fabel den Stil: Im gleichen Augenblick, als an die Stelle von Genrebildern aus dem Frankfurter Raum (Landwirtschaft neben Höchster Fabriken), von alten Filmen und Photos, Ostarbeiterbewegung, fahrende Züge, das heile Frankfurt ..., im gleichen Augenblick, als an die Stelle naturalistischer Wiedergabe des Besonderen die Vorführung des nicht mehr Lokalisierbaren trat, leere Richterstühle, eine Gefängniszelle, die in Hessen, aber auch in Sibirien oder Texas sein konnte, eine Guillotine, ein düsterer Hof (dazwischen einzelne signifikante Akzente, die das Geschehen in der Zeit hielten: der Buchstabe T hinter den Namen auf einer Seite, Tinte hinter Schreibmaschinenschrift, stand für abgelehnte Gnadengesuche: Der Führer wünschte nicht belästigt zu werden) im gleichen Augenblick sah sich der Betrachter in das Geschehen hineingenommen: Der Richterstuhl, die Angeklagtenbank, die Zelle, der Raum, in dem die Guillotine stand... alles leer und unbesetzt, so leer, daß die Grenze zwischen der Wirklichkeit (des einmaligen Falls: Eine Frau wurde vor dreißig Jahren getötet, weil sie aus Rußland stammte und zwei Meter Stoff entwendet hatte) und der Möglichkeit (daß der Fall sich wiederholen könnte: Was täte der Betrachter dann?) sich zu verwischen begann.

Wieder einmal zeigte es sich, daß Dokumentationen dann am eindringlichsten wirken, wenn sie, bei aller Exaktheit der Darstellung, so viel Freiräume lassen, daß die Phantasie des Betrachters nachschaffen und fortspinnen muß, daß Trauerarbeit geleistet werden kann und das Gezeigte als exemplarisch, wiederholbar und den Zuschauer betreffend erscheint. Das „Unfilmische“ war es, der Verzicht auf Doubles und Nachstellerei, das Angebot von leeren Vernehmungsräumen, Zellen und Richtplätzen, das diesem Film das Chronikalische nahm, long long ago, und ihm den Charakter eines Appells gab: Jedermann stelle sich vor... Momos