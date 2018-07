Von Wolfram Siebeck

Es wird viel über den schlechten Einfluß geredet, den Schweinchen Dick auf Kinder ausübe. Diese Trickfilmbestie, so sagt man, fördere bei den Kleinen Aggressionen und Grausamkeit. Mag sein. Warum aber hat noch niemand auf den schädlichen Einfluß hingewiesen, den der Nikolaus auf das kindliche Gemüt ausübt? Wo sind die besorgten Eltern, Erzieher und Soziologen, die das aggressive und grausame Verhalten dieses autoritären Kinderschrecks anprangern? Leiden nicht gerade in diesen Tagen unzählige Kinder unter Alpträumen, in denen sie von einem bärtigen Mann in Stiefeln und Spitzer Mütze verfolgt werden? Fürchten nicht sogar die Erwachsenen die unvermeidliche Schnapsfahne dieses vom Einzelhandel in Marsch gesetzten Frankensteins? Wieder einmal, so scheint es, werden die Kinder allein gelassen in einem Moment, wo sie die Hilfe der Erwachsenen dringender benötigen denn je.

Dank der modernen Erziehung, die sie in fortschrittlichen Familien genießen, sind jedoch einige Kinder schon so selbständig, daß sie von sich aus geeignete Schutz- und Abwehrmaßnahmen gegen den furchtbaren Nikolaus treffen können.

So empfiehlt zum Beispiel eine hiesige Kinderinitiative, Gartenharken oder Rechen mit den Spitzen nach oben auf den Weg zum Haus auszulegen sowie die Anbringung von wassergefüllten Eimern über der Haustür. Da ich Gewalt bekanntlich in jeder Form ablehne und mir der Stiel eines probeweise ausgelegten Rechens die rechte Augenbraue aufgeschlagen hatte, mußte ich derartige Aktionen untersagen. Wie begründet solche Vorsichtsmaßnahmen jedoch sind, mag eine Schilderung des letzten Nikolausbesuches verdeutlichen:

Er kam, daran erinnere ich mich genau, auf normalem Weg durch die Tür. Warum wir erwartet hatten, er würde nach amerikanischer Art durch den Kamin fallen, weiß ich heute nicht mehr. Jedenfalls hatten wir die Wolfspfähle vergebens aufgestellt. Andererseits hatten wir vergessen, die Teppiche einzurollen. Als er zur Tür hereinkam und sich mit seinen Stiefeln, an denen dicke Gartenerde klebte, auf den Täbris stellte, entfuhr der Hausfrau verständlicherweise ein kleiner Schreckensruf. Aufmerksam wie Kinder nun einmal sind, sprang darauf der Älteste hinzu und zog das handgeknüpfte Stück unter den dreckigen Stiefeln weg. Der Bärtige fiel so glücklich, daß er dem Wurfpfeil entging, der in diesem Moment zufällig durchs Zimmer schwebte. Selbstverständlich halfen die Kinder dem Besucher wieder auf die Beine. Dabei stellte sich heraus, daß der Sturz seinen Bart in Flammen gesetzt hatte, die nun wiederum vom Ältesten gelöscht wurden, wozu er geistesgegenwärtig den Inhalt des auf dem Tisch stehenden Sektkühlers benutzte. Daß in der Eile die Champagnerflasche nicht herausgenommen werden konnte und deshalb zu Bruch ging, war nicht weiter tragisch, da ich sie bis auf einen kleinen Rest bereits geleert hatte. Die Schnittwunde im Gesicht des Nikolaus konnte vom Jüngsten, der einmal Arzt werden will und schon heute bei jeder sich bietenden Gelegenheit Onkel Doktor spielt, an Ort und Stelle. genäht werden. So hätte es eigentlich noch ein netter Abend werden können, als der Nikolaus aus der Narkose erwachte. Jedoch benahm er sich den Kindern gegenüber so ausfallend, daß ich volles Verständnis für deren Wunsch habe, den Störenfried nicht mehr ins Haus zu lassen. Statt dessen werden wir uns in diesem Jahr einen gemütlichen Fernsehabend machen. Vielleicht mit Schweinchen Dick oder ähnlich Heiterem.