Inhalt Seite 1 — Spekulation mit Steinen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Diamanten werden immer mehr zu einer lukrativen Geldanlage

Bei den Juwelieren und in den Schmuckabteilungen der Kaufhäuser herrscht Hochkonjunktur. Teuerung und kräftig steigende Einkommen, so frohlockten kürzlich Branchenexperten, haben den Drang zur wertbeständigen Anlage so verstärkt, daß der Fachhandel von einer „Schmuckwelle“ im Weihnachtsgeschäft spricht.

So setzte die deutsche Schmuckindustrie (Gesamtumsatz im ersten Halbjahr 1972: 424 Millionen Mark) von Januar bis Juni 1972 im Inland knapp sieben Prozent mehr um als in der Vergleichszeit des Vorjahres. Für das ganze Jahr rechnet die Branche mit einem Plus von zehn Prozent. Vom Umsatz der deutschen Schmuckindustrie, die in 868 Betrieben über 21 600 Mitarbeiter beschäftigt, entfallen 56 Prozent auf Gold- und Platinschmuck, 23 Prozent auf Phantasieschmuck, zehn Prozent auf Dublee- und elf Prozent auf Silberschmuck.

Umsatzrenner sind vor allem Brillanten. Die große Diamanten-Rezession, die durch die amerikanische Wirtschaftsflaute 1970/71 ausgelöst worden war, scheint endgültig überwunden zu sein. Seit August stiegen die Preise für die besonders wertvollen Steine feinster Spitzenqualität über ein Karat um rund 15 Prozent.

Die Händler und ihre Werber tun alles, um Wertbeständigkeit und Wertsteigerung der Steine selbst in untersten Einkommensschichten anzupreisen. In der Tat: Ein Rückblick verdeutlicht die Wertsteigerung. Diamanten sind in den letzten vierzig Jahren – auf Dollarbasis – nie billiger geworden. Von 1928 bis 1960 stiegen die Preise um rund 170 Prozent. In den sechziger Jahren hat sich der Preisauftrieb noch beschleunigt. Einhalb- bis Einkaräter wurden im Großhandel im letzten Jahrzehnt zehn bis zwölf Prozent, Ein- bis Zweikaräter 15 bis 20 Prozent und die selteneren Dreikaräter 30 und mehr Prozent teurer. Branchenkenner rechnen für die nächsten zehn Jahre sogar mit Wertsteigerungen bis zum Vierfachen.

Den Grund für den Preisoptimismus liefern Berechnungen des amerikanischen Bureau of Mi-„es. Danach sind die bekannten Diamantenvorkommen in 25 Jahren erschöpft. Auch wenn man Vorkommen in Betracht zieht, die noch gar nicht entdeckt sind, so meinen Experten, daß in fünfzig Jahren gute Steine nicht mehr gefunden werden.

Schon in 25 Jahren werden größere, lupenreine und farblose Steine nur noch zu Liebhaberpreisen aus zweiter Hand gekauft werden können. Grund genug, sich eine Preisexplosion auszurechnen. So kauften denn auch private Spekulanten in der Bundesrepublik nach dem zweiten Weltkrieg – immerhin für fünf bis sechs Milliarden Mark Brillanten ein – fast soviel wie der geschätzte private Goldhort von sieben Milliarden.