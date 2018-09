Inhalt Seite 1 — Stunde der Kleinen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Neal Ascherson

Helsinki, im November

Die ersten Eindrücke in Helsinki sind verwirrend. Delegationen von 34 Ländern treffen zusammen, um eine Traktandenliste und Geschäftsordnung für die große Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE) aufzustellen. Die Vereinigten Staaten und der Vatikan, die Sowjetunion und San Marino – alle sind sie hier versammelt und haben es sich in Dipoli im Gebäude des Studentenverbandes bequem gemacht.

Und doch soll aus diesem Flohzirkus ein historisches Kolosseum entstehen. Bisher wurde über die Prozedur für die Behandlung von Prozedurfragen beraten. Es ging darum, was unter dem Begriff „Konsens“ zu verstehen und wie er zu definieren ist. Es wurde über die Frage debattiert, ob für den Fall, daß der kerngesunde finnische Konferenzvorsitzende Toetterman vom Blitz getroffen werden sollte, dessen Stellvertreter durch Rotation zu bestellen sei. Es wurde schließlich darüber diskutiert, ob Deutschland mit dem Buchstaben G (Germany) oder A (Allemagne) beginnen soll.

All dies ist nicht unwichtig. Der Kampfstil, mit dem diese ersten kleinen Manöver ausgefochten werden, bestimmt langfristig, inwieweit sich auch eine kleine Nation auf der Vollkonferenz im nächsten Sommer Gehör in europäischen Dingen zu verschaffen vermag. Oder ob die Großmächte und ihre Klientel weiter, wie in der Vergangenheit, für alle anderen entscheiden. Darin liegt auch die Bedeutung der rumänischen Auftritte in den ersten Konferenztagen.

Die Rumänen forderten das Rotationsprinzip für den Konferenzvorsitz und zwangen dann – auf Grund nächtlicher Instruktionen durch den Bukarester KP-Chef Ceausescu – den finnischen Verhandlungspräsidenten zu einer öffentlichen Entschuldigung wegen angeblichen Übersehens einer rumänischen Wortmeldung. Jetzt haben die Rumänen mit den Waffen und in der Sprache der Prozedur den Kampf gegen sowjetische Machtanmaßungen und die Anwendung der Breschnjew-Doktrin in Osteuropa aufgenommen. Sie verlangen, daß nicht nur von der souveränen Gleichheit aller Teilnehmer, sondern von einer Gleichheit gesprochen und ausgegangen wird, die ausdrücklich von der Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Militärbündnis unabhängig ist. Die größeren Staaten bezeichnen diese rumänische Haarspalterei und Obstruktion als geschmacklos, die kleineren in West und Ost dagegen sind begeistert. „Die kleinen Länder lassen sich nicht mehr hin- und herstoßen. Die Rumänen haben unsere Rechte bekräftigt“, meinte ein frohlockender Schweizer.

Auf der Agenda von Helsinki stehen zwei Punkte, die zu Konflikten und Krisen führen könnten. Der erste betrifft die Frage der „permanenten Institutionen“, die ein vitales Anliegen für die Osteuropäer und die kleineren Staaten sind. Sie wollen, daß aus der Sicherheitskonferenz ein ständiges gesamteuropäisches Konsultationsorgan hervorgeht, eine Art paneuropäische Versammlung, die sich mit der Schlichtung von Streitigkeiten, mit Problemen des Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit befaßt und in der jede Nation – ohne Rücksicht auf Blockpflichten – eine gleichgewichtige Stimme hat. England und die Vereinigten Staaten stehen diesem Projekt einer permanenten Institution plötzlich schroff ablehnend gegenüber, weil sie – so lautet die anglo-amerikanische Argumentation – zur Schwächung der NATO und zur Umgehung der UN-Wirtschaftskommission für Europa führen würde.