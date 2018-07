Inhalt Seite 1 — Zu empfehlen Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Zucker & Zimt“ – ff. Gereimtheiten von Carl Amery, Kurt Kusenberg und Eugen Oker

Verlag Langewiesche-Brandt, Ebenhausen bei München; 72 S., 9,80 DM

Das kam heraus, als drei erzgescheite Männer sich die Freiheit nahmen, albern zu sein: Katerpoesie, Randspaltenlyrik, Geblödel, zusammen 47 als „ff. Gereimtheiten“ deklarierte Gedichte von vier und sehr viel mehr Zeilen. Sie klingen, wenn man sie vorgelesen oder selber lesend hört, und um so mehr, wenn man auch die typographischen Delikatessen wahrnimmt, voll und schön und verursachen nichts als pikant durchtriebenen Spaß.

Manfred Sack

Lars Gustafsson: „Herr Gustafsson persönlich“

Hanser Verlag, München; 197 S., 16,80 DM

Auch wenn die dantesken Töne („In meines Lebensweges Mitte...“) zuweilen etwas zu sonor eingesetzt werden und Gustafssons eigener Vorsatz unerfüllt bleibt, zu zeigen, inwiefern die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Liebe allenfalls Anfänge zulassen: diese Mischung aus Essay, suggestiver Erzählung, Selbstanalyse, Selbstverteidigung, von Memoiren und Memorandum verschafft dem Leser das Vergnügen, Satz für Satz an den Gedankenbewegungen eines außerordentlich wachen, sensiblen und intelligenten Zeitgenossen teilzunehmen, der zwar mit vielen Wassern der Philosophie und Ästhetik gewaschen ist, es sich aber mit den scheinbar einfachsten Fragen am schwersten macht.