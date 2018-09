Wie mit Hilfe des Fiskus der Wohlfahrtsstaat modernisiert werden soll

Von Wilfried Kratz

Großbritannien, in der internationalen Rangliste wohlfahrtsstaatlicher Versorgung weit abgerutscht, drängt wieder auf einen Spitzenplatz. Das jedenfalls ist die Absicht von Schatzkanzler Anthony Barber und Sozialminister Sir Keith Joseph, die für ein Konzept der Besteuerung und sozialen Sicherheit verantwortlich zeichnen, "mit dem dieses Land die Welt inführt".

Mit diesem Anspruch leiten die beiden konservativen Politiker ihre Vorschläge für ein Reformwerk ein, das offiziell den Namen Steuerkreditsystem trägt, im allgemeinen Sprachgebrauch aber mehr mit dem Begriff einer negativen Einkommensteuer verbunden wird. Der Plan will eine Brücke zwischen Finanzamt und Sozialamt schlagen. Er will Nehmen und Geben durch den Staat in einem System, vereinen. Zu diesem Zweck erhält der einzelne einen nach Familienstand gestaffelten Anspruch (Steuerkredit), der gegen die Steuerschuld aufgerechnet oder, wenn keine vorhanden ist, in bar ausgezahlt wird (negative Einkommensteuer). Das für viele immer schwerer durchschaubare Dickicht von Besteuerung und sozialen Leistungen wird gelichtet. Ansprüche und Verpflichtungen werden klarer.

Garantiertes Einkommen

Das neue System ist sicher kein perfektes Konzept für den absoluten Wohlfahrtsstaat, aber es enthält Ansätze dazu. Es ist ein Schritt zu einem garantierten Familieneinkommen ohne Prüfung der Bedürftigkeit. Der vorgelegte Diskussionsentwurf umfaßt nicht alle sozialen Leistungen und fügt nicht alle Briten in das System ein. Steuertechnik, Kosten und Grenzen der Umverteilung limitieren einstweilen den Eifer der Leformer. Ist das Prinzip aber einmal etabliert, dann könnten weitere Personengruppen in das System einbezogen werden. Und das ist auch die Erwartung der Autoren des Plans.

Für Schatzkanzler Barber ist das neue System der krönende Abschluß der Steuerrevolution, die ihm einen Platz in der Reihe der großen Reformer sichern soll. Geschmeichelt und dankbar lauschte er der Huldigung, mit der ihn der Parteitagsvorsitzende jüngst dem Parteivolk in Blackpool präsentierte. Als er im Sommer 1970 in das Schatzamt einzog, galt er als politisches Leichtgewicht und treuer Knappe von Premierminister Heath, zu klein für die großen Schuhe seines verstorbenen Vorgängers Iain Macleod. Ein katastrophaler Auftritt des wieselnden Parteimanagers im Unterhaus war noch nicht vergessen. Kaum jemand traute ihm originelle Ideen oder politisches Durchsetzungsvermögen zu.