Enthauptete Mörder und eine erregte Debatte in Frankreich

Von Josef Müller-Marein

Viele fühlten sich beschmutzt und jämmerlich, als sie die Titelseiten der Pariser Zeitungen vom Dienstag, dem 28. November, sahen: "Die Mörder guillotiniert!" Zum ersten Male, seit Pompidou an der Macht ist, war soeben in Frankreich wieder einmal die Todesstrafe vollstreckt worden. Viele müssen aber auch Erleichterung, Genugtuung empfunden haben. Seither reißt die Debatte nicht ab.

Der eine hieß Buffet, der andere Bontems. Und die Henker müssen im Hof des Gefängnisses in Paris, das den alt-traditionellen, aber lächerlichen Namen "Santé" ("Gesundheit") trägt, nach dem Alphabet vorgegangen sein. Zuerst schnitt das Fallbeil den Roger Bontems in zwei Teile. Das war um 5 Uhr und 13 Minuten, wie korrekt mitgeteilt wurde. Das Losschnallen, Wegräumen des Körpers, das Reinigen und Hochziehen des Beils (falls es gereinigt wurde), das Anschnallen des zweiten Delinquenten dauerte sieben Minuten. Um 5 Uhr 20 fiel der Kopf des Claude Buffet ins Sägemehl.

Die einen, die dies lasen, hatten, wie gesagt, ein flaues Gefühl im Magen, die anderen sagten aufatmend, der Gerechtigkeit sei Genüge getan: bravo. Und Pompidou hätte den dritten Mörder, der zur Hinrichtung anstand, den Algerier Libdiri, der im vorigen Jahr einen Taxifahrer umgebracht hatte, auch noch köpfen lassen und nicht begnadigen sollen. Eine kleine linksradikale Gruppe führte ein paar Tage später Plakate mit der Frage öffentlich herum, warum der Präsident einen Mann aus Lyon, der sich zur Zeit der Besatzung als Mitarbeiter der Gestapo die Hände blutig gemacht hatte, begnadigt habe.

Das Thema Guillotine gewinnt also auf allen Seiten Aktualität. Zwar geniert es viele Franzosen, daß sie diesmal auf der Seite der Franco-Spanier und der Obristen-Griechen sind: den einzigen im westlichen Europa, welche die Todesstrafe noch nicht abgeschafft haben. Aber solche Änderung des Strafgesetzbuches hätte längst geschehen müssen. Jetzt sind die Aussichten gering. Dabei waren immer weniger Verbrecher zu Tode gebracht worden: elf von 1956 bis 1961, sechs von 1962 bis 1967, einer von 1968 bis November 1972. Sollte die Zahl, wie dies wahrscheinlich ist, zukünftig wieder ansteigen, so ist wenigstens nicht zu erwarten, daß die Hinrichtung öffentlich stattfindet, wie dies in Frankreich zuletzt 1939 passierte, als ein Deutscher namens Eugen Waldmann guillotiniert wurde, der sechs Morde begangen hatte.

Nein, man wird Zeugen der Exekution hören müssen, wenn man sich für Einzelheiten interessiert wie jene Mitteilung, die Maître Remy Crauste, einer der beiden Advokaten, machte: "Buffet war außerordentlich mutig. Er hat, wie übrigens auch Bontems, Würde gezeigt. Ihre Haltung hat verhindert, daß diese schmutzige Sache, die eine Hinrichtung nun einmal ist, so grauenhaft war, wie man es aus anderen Fällen kennt!"