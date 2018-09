Inhalt Seite 1 — Ende einer Epoche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marion Gräfin Dönhoff

Wenn sich diese Woche in Brüssel die Verteidigungsminister zur Nato-Konferenz und die Außenminister der Europäischen Gruppe versammeln, bieten sich ihnen die alten Probleme vor einem ganz neuen Hintergrund. Denn in den Jahren 1971/72 ist, weltpolitisch betrachtet, die Nachkriegsperiode endgültig zu Ende gegangen.

Von der Truman-Doktrin des Jahres 1947 bis zu Nixons Besuch in Moskau im Mai 1972 war "containment", also die "Eindämmung" Rußlands und Chinas Sinn und Zweck der amerikanischen Außenpolitik. Alle Analysen und Überlegungen, die in diesen drei Jahrzehnten angestellt, alle Maßnahmen und Entscheidungen, die getroffen wurden, gingen vom Ost-West-Konflikt aus. Die Konfrontation zwischen Washington und Moskau bestimmte das Grundmuster der Weltpolitik – darum wurden auch die Staaten Ost- und Westeuropas, die sich um das Zentrum ihres jeweiligen Orbits sammelten, in dieses Schema eingeordnet.

Die negativ bestimmte Bipolarität, in deren Vordergrund das Schutzbedürfnis stand, produzierte als erstes die beiden Verteidigungsallianzen Nato und Warschauer Pakt; es folgten die Organisationen wirtschaftlicher Gemeinschaft EWG und Comecon, beides überwölbt von ständigen politischen Konsultationen.

Solange die Konfrontation das Verhältnis bestimmte, trat die Multilateralität der beiden Lager in den Hintergrund. Sie erschienen als jeweils ein Block. In dem Maße aber, in dem, wie Präsident Nixon formulierte, die Konfrontation durch Negotiation abgelöst wurde, begannen die Interessen der Kleinen sich wieder zu artikulieren – was zwei Folgen hat und ganz neue Probleme aufwirft.

Erstens verlangen die ehemaligen "Satelliten" auf beiden Seiten Mitbestimmung: auf den großen Konferenzen, die für das neue Jahr anstehen, KSZE und MBFR, wird multilateral und nicht mehr bilateral verhandelt – also von allen, nicht mehr allein von den beiden Supermächten.

Die zweite Folge ist, daß innerhalb der beiden Lager selbst Spannungen auftreten. In Helsinki ist gleich in den ersten Wochen deutlich geworden, daß die Osteuropäer versuchen, die Gelegenheit zu nutzen, um sich gegenüber Moskau eine gewisse Selbständigkeit zu erkämpfen. Und in der westlichen Allianz ist die Einstimmigkeit mindestens im wirtschaftlichen Bereich einer Reihe von Anfechtungen ausgesetzt, die das Bündnis gefährden. Seit die Furcht als integrierendes Moment der Allianz zurücktritt, drängen sich divergierende Interessen in der Handels- und Währungspolitik immer mehr in den Vordergrund.