Fassbinder wollte und sollte in Bochum eigentlich Kleists „Kätchen von Heilbronn“ inszenieren, mit Hanna Schygulla in der Titelrolle – nun wurde es (aus finanziellen und Dispositionsgründen) leider nur Molnárs „Liliom“. Ich war versucht, meine Mitteilung über die Aufführung auf diesen Satz zu beschränken. Aber das „Leider“ muß begründet werden.

Die salopp-anreißerischen „BO-Informationen“ des Bochumer Schauspielhauses über „Liliom“: „Der Filou Liliom, Karussell-Ausrufer, von allen geliebter Schürzenjäger und Raufbold, trifft auf Julie, die ihn bedingungslos und endgültig liebt. Betroffen von der Absolutheit ihrer Gefühle heiratet er sie. Seine Unfähigkeit, Zärtlichkeit und Liebe zu zeigen, macht ihn Julie gegenüber brutal und jähzornig. Als sie ein Kind erwartet, plant er aus Freude darüber einen Überfall, um das nötige Geld zu beschaffen. Der Plan mißlingt, und Liliom ersticht sich. Zwischen Trotz, Rechthaberei und Zärtlichkeit nimmt er Abschied von seiner Frau. Nach sechzehnjährigem Tod darf er für einen Tag auf die Erde zurück, um seine Tochter zu sehen. Ein Melodram von erschütternder Empfindungskraft und rührender Zärtlichkeit.“

Ein Melodram: Fassbinder ist schon lange auf der Spur dieses kruden und trivialen Genres, in dem die Liebe – auch und gerade als Klischee – traurigerweise den Verhältnissen unterliegt. Ihre, der Verhältnisse, Übermacht ergibt sich hinwiederum daraus, daß sie die des trivialen und banalen Jedermanns-Alltags sind.

Ist „Liliom“ ein Melodram? Nein, weil das Stück von einem zu gewieften, kulissenkundigen Schreiber stammt, der nicht die Formen naiv betätigt, sondern kassenträchtig nutzt: „Liliom“ ist das Schein-Volksstück eines und zwar des branchensichersten ungarischen Boulevardiers. Das wußten Kerr und Jacobson schon, als das Stück 1913 zum erstenmal von Budapest nach Berlin verpflanzt wurde, wo noch nach dem zweiten Weltkrieg Hans Albers die Luise röhrend auf die Schaukel lockte. „Liliom“ ist – darin zeigt sich die Wirklichkeitsferne des Stückes – in viele Dialekte und Mentalitäten übertragen worden, bis hin an den Broadway (Musical „Caroussel“). Nur in Wien hält man es nach wie vor für ein Volksstück, versucht den himmelweiten Unterschied zu des Halbungarn Horváth Volksstücken wegzuinszenieren, vor allem wegzuschauspielern. Als Anfang vorigen Jahres der Wiener Otto Schenk das Rühr- und Effekt-Stück mit Wiener Schauspielern im Fernsehen inszenierte, wurde denn das auch für den Schmarren äußerst Mögliche erreicht: fast Menschendarstellung, fast Realismus. Schenk ließ nichts weg- oder unterspielen, sondern alles ausspielen. Er hatte in Helmut Lohner einen Liliom zur Verfügung, dessen Charme noch labil und widrig, dessen Widrigkeit und Labilität noch Charme hatte – weil er in seinen Horvath-Darstellungen gelernt hat, wie man nichtige Menschen rückhaltlos spielen kann, ohne sie zu denunzieren. Und Schenk hatte in Gertraud Jesserer eine Julie zur Verfügung, die über zwei Stunden hin ein tränenseliges, verheultes Gesicht so zu zeigen vermag, daß man die un-Gertraud Hartnäckigkeit, fast Härte dahinter nie übersah. Sie vermochte es, minutenlang über dem sterbenden Liliom zu schluchzen und dann brüsk und entschieden sich von dem Toten ab und sich ihrer und ihres noch ungeborenen Kindes herber Zukunft willentlich zuzuwenden.

Und Fassbinder? Bis er in seiner Bochumer Inszenierung zu dieser Szene vor der Pause gelangt war, hatte seine Aufführung sich schon in den (allzu) Fassbinderschen statuarischen Gruppierungen und demonstrativen Gängen erschöpft.

Der Anfang war stupend: Auf der (durch eine plüschbelegte Vorbühnenschräge zur Hinterbühne erhöhten) Szene links ein phantasmagorisches Karussell: eine naive Pietà obendrauf, Pappmaché-Schafe als Karussell-Tiere drumherum, auf ihnen sitzend und liegend nackte Ankleidepuppen. Rechts ein überdimensionales Sakramentshäuschen (gotisch), von dessen Empore der rosa beleuchtete Petrus herabsah. Dahinter ein Prospekt mit Caspar-David Friedrichs „Kreuz im Gebirge“ (ist das Melodram-Malerei?). Die Hauptbühne ist von der Vorbühne getrennt durch ein Feldbahngleis: darüber fährt, die Zwischenakte bezeichnend, eine bunte Praterbahn, lebensgroße Puppen als Insassen. Effektlicht fällt durch ein Buntglasfenster.

Das Melodram kommt also nach Fassbinder von der biblischen Leidensgeschichte her: Seine Trivialisierung ist Säkularisierung. Leider bleibt es bei diesem nicht uninteressanten Hinweis, er wird szenisch nur dadurch weiterverfolgt, daß ein nackter Nordafrikaner bewegungslos zwischen den Liebenden steht, den toten Liliom abschleppt und wieder anbringt.