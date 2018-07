Inhalt Seite 1 — Schlechte Übersetzung Seite 2 Auf einer Seite lesen

ARD, Sonntag, 3. Dezember: „Weltsprache Musik – Internationales Klassik-Festival der Schallplatte“

Reklame muß sein. Auch die großen internationalen Schallplattenkonzerne können von den Bestsellern, den Trompetenkonzerten und den Arienpotpourris allein nicht leben, und die Quartettsätze von Anton Webern wie die Duette für Oboeund Harfe von Rossini, die Plattendebüts von vier jungen Musikern aus Tokio wie die letzten noch einfangbaren Töne eines Stars von ehedem wollen unter die Leute. So wird, alle zwei Jahre wieder, möglich, was ansonsten undenkbar ist: Wenn es darum geht, den Kunden die Märkchen aus der Tasche zu ziehen, ziehen die Produzenten zur Not auch gemeinsam.

Ihre „Arbeitsgemeinschaft Schallplatte“ verbrüdert sich dazu mit einer Fernsehstation und veranstaltet ein „Festival“ – daß ausgerechnet eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die sonst um die Ecke herum von den Einnahmen aus Werbesendungen lebt, nun auch noch eindreiviertel Stunden Werbung mitfinanziert, ist eine Schildbürgerei erster Güte.

Ein „Festival“ entstand früher, indem man eine Schallplatte abspielte, den Interpreten vor der Kamera eine Interpretation mimen und am Ende jedes Stücks ein schlagartig angestrahltes Publikum applaudieren ließ. Dieses Verfahren hat man in diesem Jahr abgelöst – Anfang November fanden in Berlin an drei Abenden jeweils zwei parallel laufende Konzerte statt, eines im Saal des SFB, eines in dessen Foyer, eines wie ein herkömmliches Konzert mit Podium und Publikum in Reihen, eines als „Wandelkonzert“, Aufführungen in der Mitte, jeder kömmt und hört und geht, wann er will.

Das neue „Festival“: ein „Feature“, ein Bericht über eine Drei-Tage-Super-Show, mit Konzertausschnitten, Künstlerinterviews, Publikumsbefragungen und Vorführungen außergewöhnlicher Instrumente. Eine außerordentlich lebendige Reportage, mit stets wechselnden Aspekten und immer wieder neuen Höhepunkten, eigentlich nie ohne Spannung, wenn man von dem eher peinlichen Schluß absieht, als ein kostümiertes Konzert für eine szenische Rekonstruktion einer frühbarocken Oper ausgegeben wurde. Ansonsten jedoch: eine bunte Mischung aus am Rande des Massenrepertoires Stehendem, ein auch den musikalischen Minimalverbraucher erreichendes Werbetableau, eine Modenschau des zwar Exklusiven, aber nichtsdestoweniger Erschwinglichen – Kunst als Ware, aber als eine mit Markenartikelcharakter.

Um so enttäuschender die lieblose Verpackung der Angebote: nicht ein einziger Titel eines Stücks, nicht ein einziger Name eines Interpreten, die während der Reportage zu lesen gewesen wären, und noch der Sendungsabspann rollte in einer Geschwindigkeit, die jedes Mitlesen unmöglich machte. Der Werbeeffekt wurde, so zu großen Teilen verspielt: Frau Klabautschke wird nicht behalten haben, daß der hinreißende Gitarrist Narciso Yepes hieß, dessen Platte sie jetzt eigentlich zu Weihnachten ihrer Tochter schenken wollte.

Ärgerlich vor allem aber war die geradezu stümperhafte Kameraregie bei den Musikausschnitten. Da kam nahezu jeder Schnitt um den entscheidenden Bruchteil eines Taktschlags zu spät, da zeigte jemand lieber Blumen aus der Froschperspektive als die ein Bartok-Divertimento musizierenden Streicher, lieber den Helmbusch eines zu einem freienden Griechen Verkleideten als die gewiß wichtigeren Details eines historischen Instruments, da schwenkte eine Kamera von einem Musiker auf dessen Notenblatt, um dort eine nicht gespielte Stelle zu zeigen, da arrangierte es der Regisseur, daß ein langsam aufgebauter Chor-Cluster von Ligeti im Bild genau den entgegengesetzten Verlauf als im Ton nahm, da wurde überblendet, wo immer es nur technisch möglich war, selbst auf das hartkantige Einsatzzeichen des Dirigenten ließ der Regisseur weich blenden.