Von Milton Leitenberg

In Paris gingen die Unterhändler der USA und Nordvietnams diese Woche in eine neue Runde der Schlußverhandlungen über den Friedensschluß in Indochina. Noch fallen Bomben in Vietnam – mehr als in den Wochen zuvor: Noch sterben jeden Tag unschuldige Menschen – doch die Zeit für eine erste Gesamtbilanz der Kosten und Verluste zumindest Amerikas ist gekommen. Diese Übersicht, die von einem Mitglied des Stockholmer Instituts für internationale Angelegenheiten (SIPRI) verfaßt wurde, läßt den gigantischen technologischen Aufwand erkennen, den die USA seit 1961 in Vietnam betrieben haben, aber auch das dadurch verursachte unvorstellbar große Ausmaß menschlichen Leides.

Im Vietnamkrieg haben die Vereinigten Staaten in umfassender Weise neue militärische Taktiken und neue Technologien erprobt. In den Bereich Taktik gehören

– der umfassende Einsatz von „Luftkavallerie“ (Infanterie in Hubschraubern);

– die Verwendung von Herbiziden zur Vernichtung von Ernten und Wäldern und von Bulldozern zur Einebnung kleiner Landstreifen;

– sogenannte „Feuer-frei“-Zonen für Artillerie und Luftwaffe, wobei zwischen „zivilen“ und „militärischen“ Zielen kaum unterschieden wird;

– die Verwendung von „Ermattungsgasen“ auf dem Schlachtfeld, sowohl zur Ergänzung der konventionellen Feuerkraft als auch zur Verseuchung von Gebieten oder als Sperrmittel;