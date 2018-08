Die Skandalserie um International Overseas Services (IOS), einstmals die größte internationale Investment-Gesellschaft, will nicht enden: Vor fünf Wochen übernahm eine spanische Finanzgruppe für 5,7 Millionen Dollar die Aktienmehrheit bei IOS Ltd., die als Nachfolgerin der IOS Management Ltd. Spargroschen von rund 200 000 deutschen Anlegern verwaltet.

Die spanischen Finanziers sollen inzwischen die Transaktion für ungültig erklärt haben, während die Verkäufer zur Rücknahme der Aktien bereit sein sollen. Offensichtlich sind den Spaniern Bedenken über die Transaktion gekommen, denn seit einigen Tagen beschäftigt sich in den USA der Kadi wieder mit IOS. Am 20. Februar soll in New York ein Gerichtsverfahren gegen Robert L. Vesco, den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der IOS Ltd., eröffnet werden.

In einer 53 Seiten starken Anklageschrift wirft die Washingtoner Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) Vesco und 41 Helfern vor, die IOS um 224 Millionen Dollar ärmer gemacht zu haben.

Als Bernie Cornfeld zu Anfang 1970 in finanzielle Not kam und Bargeld brauchte, versprach Vesco das angeschlagene Unternehmen zu sanieren. Die Kontrolleure der SEC wollen freilich festgestellt haben, daß sich Vesco statt dessen selbst sanierte. kde