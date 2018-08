Stuttgart

Ein Kämpfer für Demokratie, Recht und Freiheit, ein einsamer Mahner in der Wüste öffentlicher Gleichgültigkeit, ein Prediger für Humanität und wider den vernichtenden Terror von akademischen Eierwerfern – so stellt sich Professor Wilhelm Hahn, Baden-Württembergs streitbarer Kultusminister, in diesen Tagen ungebrochen einem staunenden Publikum.

Obwohl Kritik am Heidelberger Polizeispektakulum bis in die Reihen seiner langjährigen Vasallen laut wird, bleibt er voll fröhlicher Gewißheit. Ein strahlender Siegfried, der befreit aufatmet, nachdem er – endlich – das Schwert des Lichts gegen die Mächte der Finsternis gezückt hat. Kein Zweifel quält ihn, ob er hier nicht den kleinen aktiven Teil mit dem großen, im Grunde unpolitischen Ganzen verwechselt, oder ob nicht möglicherweise, neben dem gesellschaftskritischen Impetus, auch ein Quentchen verspätete Pubertät die Aggressionen gegen die Alma mater und ihre Lehrer lenkt. Nein, sagt der einstige Ordinarius: „Das sind politische Profis. Sie wollen den Steppenbrand.“

Der Theologe Wilhelm Hahn vermeint genau zu wissen, wo sich gut und böse ansiedeln, wo zerstört und wo erhalten werden soll. Er denkt in jenem scharfkarierten Schwarz-Weiß-Muster, das den Aufrechten zu allen Zeiten das Urteilen und Handeln am verlängerten Arm des Allmächtigen so unbeschwert möglich machte. Da sieht er zum Beispiel, wie in der Zukunft unsere Kinder und Enkel in „roten Bataillonen aus roten Kasernen“ marschieren, da übergeht er mit Eleganz die Zersplitterung der radikalen Linken und glaubt an deren zentrale Schulung. Auf die harmlose Reformuniversität Konstanz angesprochen, ergreift ihn sichtbar ein gleichermaßen kultiviertes wie tief empfundenes Schaudern: „Ich kann nicht atmen in so ’ner sozialistischen Gesellschaft – da kann ich nicht atmen.“

An den Grautönen vorbei, gewissermaßen in leere Abstraktionen hinein, orientiert sich auch sein Demokratieverständnis. Rechtsstaatlichkeit und Solidarität sind ihm Begriffe, die sich gegenseitig ausschließen, und „die Masse“ versteht er mehr als ein bedrohliches denn als ein stützendes oder tragendes Element der Demokratie.

Er verwahrt sich dagegen, das „reaktionäre bildungspolitische Ungeheuer der Bundesrepublik“ zu sein und bekennt ohne Zaudern: „Ich bin ein Liberaler. Wir Liberalen stehen in der Mitte und kämpfen überall darum, dem Einzelnen die Freiräume zu erhalten.“ Aber Wilhelm Hahns Liebe zur Freiheit hat sich über die Vorstellungswelt des 19. Jahrhunderts wenig hinausentwickelt, er feiert den Individualismus jener Epoche und schreckt nachgerade physisch vor allem zurück, was nach Kollektiv riechen könnte.

Wenn die Angst vor „jenen Gruppen“ Hahns Klugheit und Sensibilität, seine Fähigkeit zur Anpassung und zum Zuhören, ja gelegentlich sogar die ihm eigene aufmerksame Liebenswürdigkeit und seinen baltisch aristokratischen Charme überlagert und diesem Kultusminister, der einmal als fortschrittlich galt, so deutlich den Blick für die Wirklichkeit verstellt, so mag dafür – psychologisch – vor allem zweierlei ursächlich sein: Der gewaltsame Tod des Vaters in den Revolutionswirren des Jahres 1917, die Flucht der Familie aus dem heimatlichen Dorpat nach Westen und der Kampf des jungen Theologen (Hahn wurde 1909 geboren) gegen den Nationalsozialismus auf der Seite der Bekennenden Kirche. Diese Erfahrungen mit dem Totalitarismus stimulieren ihn weit mehr als notwendig gegen die Radikalen in seinem Machtbereich. Sie rufen ihm alte Bilder ins Gedächtnis zurück („Es war etwas vom Verächtlichsten für mich im Dritten Reich, daß man zusah, wie Juden und andere im Nachbarhaus abgeholt wurden“), sie verleiten ihn zu Parallelen zwischen damals und den aktuellen „Anfängen“, so daß ihm schließlich alles verschmilzt: Die Opfer der russischen Revolution mit den Gepeinigten der dreißiger und vierziger Jahre, die geschmähten Professoren und der Alt-Ordinarius für praktische Theologie, Wilhelm Hahn.

Zuviel Identifikation mit Vergangenem hat dem Kultusminister die Isolierung in der Gegenwart beschert. Weder unter Professoren noch bei den Studenten oder in der Assistentenschaft hat er ausreichend Gefolgsleute. Und die CDU-Fraktion steht nur deshalb noch geschlossen hinter ihm, weil SPD und FDP seine Entlassung forderten. Mit Spannung warten also Freund und Feind, wie er die nächste Runde in Heidelberg oder Konstanz meistern wird. Doch Wilhelm Hahn ist zuversichtlich: „Sie werden meinen kühlen Kopf erleben.“ Sibylle Krause-Burger