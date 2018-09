Inhalt Seite 1 — Die neue Schallplatte Seite 2 Auf einer Seite lesen

"Christmas"; The Singers Unlimited, Leitung: Gene Puerling; MPS 20 209 04-0, 22,– DM Vermutlich ist das der interessanteste Versuch, amerikanischen, englischen und deutschen Weihnachtsliedern ungewohnte Frische zu geben. Dem aus drei Männern und einer Frau bestehenden Chor – mit technischem Raffinement zu oft vollem, durchsichtigem Chorklang gebracht, ohne daß er dadurch den klinischen Glanz kalter Perfektion bekäme – gelingt es, dank einer hinreißenden Mischung aus Virtuosität und Musikalität, alle Kitsch-Klippen zu umsegeln. In den Erläuterungen auf der Plattentüte wird zu Recht vermutet, daß der Reiz der Aufnahme "in der starken Spannung zwischen kirchentonartlichen Wendungen und polyphonen Satzelementen auf der einen Seite und dagegen dem ‚modernen‘, jazzinspirierten Gesangs- und Arrangements-Stil" liege.

"Tanzmusik der Renaissance"; Ulsamer-Collegium, Konrad Ragossnig (Laute, Gitarre), Leitung: Josef Ulsamer; Archiv-Produktion 2533 111, 25,– DM

Keine Passage auf dieser Platte, die Langeweile brächte, jedenfalls nicht für denjenigen, dessen Hörgewohnheiten elastisch genug sind für derlei historische Klangwelten. Und wer sich nicht daran stößt, daß diese bürgerliche und höfische Tanzmusik mit manchmal exaltiert scheinender künstlerischer Andächtigkeit gezupft, geblasen und geschlagen wird, hat sehr viel Spaß. Der Hinweis, daß manche virtuosen Figurationen auf Schalmei und Pommer an dergleichen Improvisationen auf Jazz-Klarinette und -Saxophon erinnerten, wäre nicht übertrieben, wenn man spürte, daß die Interpreten mal Jazz gemacht hätten.

