Inhalt Seite 1 — Dreimal Böll Seite 2 Auf einer Seite lesen

ZDF, Freitag, 8. Dezember: Heinrich Böll und der Nobelpreis für Literatur" von Walther Schmieding und Reinhart Hoffmeister.

ARD, Sonntag, 10. Dezember: "Internationaler Frühschoppen" und "Heinrich Böll – Der Schriftsteller und die Öffentlichkeit" von Ch. Burgmann, M. Gramberg und F. Grützbach).

Der Protest des US-amerikanischen Germanistik-Professors Duroche konnte Werner Höfer nun auch nicht mehr irritieren: Die Weichen zum Nobel-Trinkspruch waren gestellt. Zwar begann alles sehr behutsam, mit der Frage nach der Definition der Literatur – so abseits des typischen Frühschoppens, daß die gemischtprominente Runde fast auf ihr sitzengeblieben wäre, wenn nicht Höfers WDR-Mitstreiter Hans-Geert Falkenberg mit einem "Versuch" eingesprungen wäre. Der Protest des Professors Duroche richtete sich gegen die via Weltliteratur eingeschmuggelten "Nationalliteraturen", die dann folgerichtig zum Trinkspruch der beiden Deutschen in der Runde auf den deutschen Nobel-Geadelten führten, mit vom Moderator usurpierter Unterstützung durch die anderen Beteiligten: den Schweizer François Bondy, den Franzosen François Erval, den schwedischen Schriftsteller Lars Gustafsson und Duroche. Diese Ehrung also glitt ins gefällige nationale Schulterklopfen ab.

Ehrungen sind nun überhaupt unangenehm und neigen zur Peinlichkeit. Wie entledigten sich die beiden Programme der selbstgestellten Aufgabe, den zu ehren, dem die Nobel-Ehre zufiel und der doch als so wenig ehrungsträchtig und ehrungsfähig bislang bekannt war?

In der ARD-Sendung ließ man den Kunstprofessor Beuys "die andere Welt des Heinrich Böll" spielen, sein Alter ego: Beuys-Böll wandelte durch die Wohnung des Abwesenden in der Hülchrather Straße, während Böll-Beuys sich dem Zuschauer am Nachmittag des gleichen Sonntags in der Stockholmer Feierstunde in Gala und Frack, geschniegelt und rasiert präsentierte. Wollte man mit den Beuys-Böll-Szenen den Schriftsteller Heinrich Böll mahnen, sein Alter ego nicht zu verleugnen und den Schlapphut, will sagen: die fehlende Krawatte, genauer: den gesellschaftlichen Nonkonformismus nicht aufzugeben, um als der "Pflock, der in kein vorfabriziertes Loch paßt" (Karl Rahner in der ZDF-Sendung) weiterhin sympathisch zu bleiben?

Der ARD-Bericht bemühte sich, auf die beiden Wirkungen anzuspielen, die beim Publikum Spuren hinterlassen haben und über die man sich auch in der Frühschoppen-Runde einig war: die Wirkung des politischen Kämpfers Böll, der um "Gnade für Ulrike Meinhof" warb, der den Klerus mit dem Militär in eine antidemokratische Front einreihte (Büchner-Rede 1967), der für die SPD-Wählerinitiative öffentlich in die Bresche sprang, und die Wirkung einer Person, die so unangemessen wenig Pose und Eitelkeit nötig hat.

Die Sendung tat das Richtige in diesem Augenblick: Sie nahm den Preis nur als Anlaß, um ein Porträt des Zeitgenossen, des rheinischen Schriftstellers und des Redners in der Öffentlichkeit zu skizzieren, mit Material, das zum großen Teil in den Anstalten vorlag. Moderator Dieter Gütt gelang es, die politische Aussage Bölls über den jeweils spektakulären Effekt seiner Reden und Eingriffe hinaus zu gliedern und zu differenzieren.