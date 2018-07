Jeder, der ein Buch über seine eigene Umwelt schreibt, über die Gesellschaft, in der er lebt, über ihre Geschichte, Politik, Geisteshaltung, ist unentrinnbar auch Irrtümern ausgesetzt, einem subjektiven Drall seiner Beurteilungen. Natürlich auch Hermann Pörzgen, der Korrespondent der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (früher der „Frankfurter Zeitung“), ein Journalist, der über die Hälfte seines nunmehr siebenundsechzigjährigen Lebens in der Sowjetunion, vor allem in Rußland, in erster Linie in Moskau, verbracht hat.

In seinem Buch

„100mal Sowjetunion“, R. Piper & Co Verlag, München, 544 S., 34 Mark.

ist mir das an manchen Stellen aufgefallen (wobei hier nur ein subjektives Urteil gegen ein anderes stehen mag). Ich finde zum Beispiel Nikita Sergejewitsch Chruschtschow zu ungültig, die meisten deutschen Botschafter in Moskau dagegen zu günstig beurteilt: mit einer zu nachsichtigen weltmännischen Geste charakterisiert.

Aber von den meisten Büchern zum Thema Rußland oder Sowjetunion, die bei uns nach dem Kriege erschienen sind, unterscheidet sich Pörzgens Buch kraß: durch glänzende Kenntnis seines Gegenstandes, die Fülle von Daten, durch Stichhaltigkeit, Gewissenhaftigkeit und eine Liebe, die nicht blind, sondern sehend macht und mit kritischen Einschränkungen mühelos harmoniert. Das Buch ist eine wahre Fundgrube. Es bietet jedem viel: demjenigen, der in der UdSSR schon einmal oder des öfteren war, und jenem, der auf Information aus der Ferne angewiesen ist.

Pörzgen ist, um seine Kenntnis wenigstens in einem Sektor anschaulich zu machen, in den 15 Republiken viel mehr herumgekommen als zum Beispiel Walentin Falin, der sowjetische Botschafter in Bonn, der sich doch allgemeiner Hochachtung erfreut. Pörzgens Stil ist sachlich, fast nüchtern, aber gerade darum wird der Leser immer wieder gefesselt. Von Pörzgen können fast alle lernen, und sie sollten es: auch jene Männer, die große Ostpolitik betreiben.

Bundespräsident Dr. Gustav Heinemann hat einmal gesagt, das Verfasserzeichen „pzg“ unter Moskauberichten sei ein Gütezeichen. Dem kann man, zumal unter dem Aspekt von Pörzgens neuem Buch, nicht widersprechen, man kann es nur bestätigen. René Drommert