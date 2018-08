Nun streiken und demonstrieren sie wieder. Heidelberg ist im Augenblick die meistbeachtete, aber längst nicht die einzige Stadt, in der Studenten auf der Straße sind. In Bremen und Berlin, in München, Kiel und Düsseldorf formierten sich in den letzten Wochen und Tagen Tausende zu Protestzügen. Und auch in Hamburg geht es jetzt los.

Es ist keine gleichgerichtete koordinierte Revolte wie 1967/68, jedenfalls bislang nicht. Noch sind es lokale, aus der Situation des jeweiligen Landes erklärbare Aktionen, mit denen Studierende auf Maßnahmen von Politikern und Behörden reagieren. Neue, zum Teil vorläufige oder erst entworfene Studien- und Prüfungsordnungen gaben in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Berlin den Anstoß. Studenten (und auch Hochschullehrer) meinen, daß sie schärferen Normen unterworfen und ihre Rechte beschnitten werden. Das ist zumindest partiell auch beabsichtigt. Im Norden und Süden kommt hinzu, daß die Kultusminister Walter Braun in Kiel und Hans Maier in München als reaktionär empfundene Hochschulgesetze veröffentlicht haben, die den Widerstand provozieren. In Bremen dagegen fallen die Studenten aus der Rolle. Dort hat der zuständige Senator Moritz Thape siebenundzwanzig von vierzig Berufungsvorschlägen gestrichen, was sein Recht ist und woran er sich auch durch Krawalle nicht hindern lassen sollte.

Anders in Heidelberg. Dort hat Ausstand Tradition. Dort demonstrierten 1970 Tausende Schüler gegen den Numerus clausus; dann waren es Tausende Fachhochschulen, die für die Integration in die Gesamthochschule auf die Straße zogen; in diesem Jahr protestierten wiederum Schüler mit Umzügen gegen den Wehrkundeunterricht. Für den Heidelberger Religionsphilosophen Georg Picht ist „Baden-Württemberg das kulturpolitische Exerzierfeld des rechten Flügels der CDU“, und Wilhelm Hahn betreibt seiner Meinung nach „die zielbewußte Bekämpfung der liberal-sozialen Bildungs- und Wissenschaftspolitik“. Damit hat Hahn sich mittlerweile zwischen zahlreiche Stühle gesetzt und sogar einige seiner bisherigen. Verbündeten unter den Professoren verprellt.

Pichts Urteil ist auch für Maier und Braun nicht unzutreffend. Daß gerade in diesen drei CDU/CSU-Ländern die Proteste am stärksten sind, darf wohl als Antwort auf die dort betriebene exponierte Roll-back-Politik angesehen werden. Dennoch sollte man den allgemeinen bildungspolitischen Hintergrund nicht übersehen, zu dem gehört, daß die Bundesregierung ihre Reformversprechen für Schulen und Hochschulen bei weitem nicht erfüllt hat; daß der Numerus clausus niemals schärfer angewandt wurde; daß der Extremistenbeschluß der Ministerpräsidenten das Klima verschlechtert hat. Wären ohne diese Tatsachen die jetzigen Streiks möglich?

Auffällig an ihnen ist eine gewisse Solidarität zwischen Schülern und Studenten sowohl der Fachhochschulen wie der Universitäten, Technischen und Pädagogischen Hochschulen. Das hochschulpolitische Bewußtsein ist offenbar sehr sensibilisiert, und der Aufstand könnte auch auf bislang ruhige Städte übergreifen. In Freiburg und Frankfurt wurde bereits Sympathie für Heidelberg laut. Ob sich so eine neue Hochschulrevolte ankündigt, läßt sich heute nicht beurteilen. Zumindest grollt es ganz schön, und das sollten vor allem die Verantwortlichen für die Regierungsbildung in Bonn nicht überhören – wenn sie die Chance nicht schon vertan haben, mit einem neuen Anfang auch ein Zeichen zu setzen.

Hayo Matthiesen