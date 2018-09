Inhalt Seite 1 — Jugendreisen im Winter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Trotz einschneidender Konzentrationsvorgänge auf dem westdeutschen Jugendreisemarkt bleibt das Angebot auch in diesem Winter bunt gefächert, die Auswahl des geeigneten Ferienziels für junge Leute nicht eben einfach.

Obwohl sich djr (Deutsche Jugendreisen), dsr (Deutscher Studentenreisedienst) – die faktisch bereits zusammengearbeitet hatten – und „Fahr mit“-Reisen zum Bonner Touristikgiganten „Deutsche Jugend- und Studentenreisen GmbH“ (53 Bonn, Lennestraße 1) zusammengeschlossen haben, sind wieder zwei Prospekte erschienen, allerdings mit drei verschiedenen Covers. Den Kunden freilich kümmern kommerzielle Hintergründe wenig: Der Student kann weiterhin bei seiner AStA-Reisestelle nach dem dsr-Prospekt, andere Jugendliche in den „Jugendreisecentern“ nach dem djr- oder dem „Fahr mit“-Programm fragen. Das Angebot variiert kaum.

Der Bogen ist weit gespannt: Von den reinen Transportmöglichkeiten (ohne Übernachtungszwang: zum Beispiel Düsseldorf–London für 75 Mark per Flugzeug, 55 Mark per Bahn) über preiswerte Skiferien in Campitello (eine Woche inklusive Fahrt ab 251 Mark) und in Sinaia/Rumänien (zwei Wochen mit Flug ab 424 Mark) bis zum Fernflug nach Brasilien (acht Tage ab 1300 Mark). Wer aber nicht mehr an Schnee denkt oder ihn aber „verplant“ hat, kann auch schon den „Fahr mit“-Sommerprospekt verlangen.

Die Konkurrenzsituation auf dem Anbietermarkt hat dem jungen Reisekunden in diesem Winter eine weitere Vereinfachung beschert: Auch cvjm-reisen (35 Kassel-Wilhelmshöhe, Im Druseltal 8) und Inter-Reisen (4 Düsseldorf 10, Carl-Mosterts-Platz 1) setzen auf Kooperation. Ein gemeinsamer Prospekt mit entsprechend größerem Angebot, zumal auf dem Wintersportsektor (auf dem beide Veranstalter bisher nicht sehr stark waren) ist die Folge. Der Jugendliche kann wählen zwischen 136 Reiseangeboten in 18 Zielländern. Auch das Preisspektrum ist weit: eine Woche Brettlspaß im Kleinwalsertal gibt es (mit Vollpension und Bahnfahrt) bereits ab 202 Mark. Wer mehr anlegen will, möge sich entscheiden zwischen einer Nepal-Reise, einem Sonnenflug nach Griechenland (mit Athen-Aufenthalt, Schiffsfahrt zur Insel Paros und anschließender Rundreise über den Peleponnes für 895 Mark ab München) und einer 14tägigen Osterflugreise nach Israel für 1188 Mark.

Der Preis und die Gelegenheit zum Kennenlernen anderer Leute – das sind die wichtigsten Kriterien, nach denen sich die Kunden von ARTU-Studenten- und Jugendreisen (1 Berlin 12, Hardenbergstraße 9) ihre Reisen aussuchen. Zumindest kam dies bei einer von dem Büro selbst gestarteten Fragebogenaktion heraus. Ob sie allerdings wirklich zur „Mitbestimmung“ der Kunden führen wird, wie vom Veranstalter propagiert, bleibt abzuwarten. Vorerst gibt es ein auch ohne Kundenvotum nach Jugendmaß geschneidertes Winterprogramm mit recht erträglichen Preisen (eine Woche Busreise nach Nauders/Tirol mit Übernachtung und Frühstück für 184 Mark ab Berlin) und interessanten Zielen: El Djemila in Algerien zum Beispiel (eine Woche Flugreise mit Vollpension ab Berlin-Schönefeld für 595 Mark).

Ein Algerien-Angebot gibt es auch bei Kontakt, Reisen für junge Erwachsene (56 Wuppertal-Elberfeld, Kolpingstraße 13). Die bevorzugten Zielgebiete für den Wintersport sind hier Südtirol und das Wallis: eine 14tägige Skireise nach Verbier Mitte März kostet einschließlich Vollpension ab Köln 598 Mark.

„Silvester in Paris“ lautet ein Angebot aus dem Winterprospekt des Jugendferienwerks (66 Saarbrücken, Bahnhofstraße 105): Fünf Tage mit Busfahrt ab Saarbrücken und Unterkunft, allerdings ohne Verpflegung, kosten 245 Mark. Wie auch „Fahr mit“ kooperiert dieser Veranstalter sehr stark mit der französischen Jugendreiseorganisation UCPA, das heißt also: Wintersport findet vorwiegend in den französischen Alpen statt. Wer unbedingt in den Savoyer Alpen die Bretter unterschnallen will, kann sich aber auch direkt an die Vertretung der UCPA (Union des Centres sportifs de Plein Air) in 1 Berlin 15, Kurfürstendamm 211 wenden.