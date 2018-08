Von Wolfram Siebeck

Nach Untersuchungen des amerikanischen Arztes Robert Shaw schmecken die diesjährigen Briefmarken besonders schlecht. Das ist eine herbe Enttäuschung für alle Feinschmecker, die den 71er Jahrgang noch in bester Erinnerung haben. Wie der amerikanische Arzt weiter feststellte, enthalten die 72er Briefmarken unbekannte Chemikalien, die praktisch unkontrollierbar und besonders unangenehm sind.

Auch bei uns wurde hier und da versucht, den zu kurz gekommenen Naturgeschmack eines schlechten Jahrgangs durch Fremdzusätze zu verschönen. Doch hat unser neues Leimgesetz den Leimpanschern ihr klebriges Handwerk erschwert. Bezeichnungen wie "Qualitätsbriefmarke" und "Prädikatsbriefmarke" sollen dem Verbraucher eine gleichbleibende Güte der deutschen Marken garantieren.

Schon vor 100 Jahren hat ein Dichter deutscher Zunge – er muß die Zunge eines Feinschmeckers gehabt haben – der ziegelroten Zweikreutzer einen hymnischen Vierzeiler gewidmet: "Hör dies Geständnis ernst und schwer / eines Herzens, das nicht mehr schlafen kann. / Es ist nicht genug dich zu lieben so sehr: Ich lecke dich an!" Wir können heute nur mutmaßen, wie die 1872er Zweikreutzer damals geschmeckt haben kann; die allgemeine Auffassung, "je älter die Marke, je besser wird sie", ist nur mit Einschränkungen richtig. Zwar wird eine 21er violette Fünfzig-Reichspfennig auch heute noch nicht so leicht an Eleganz und hochfeiner Art übertroffen, aber 1921 war auch ein außergewöhnlicher Jahrgang! Andererseits haben Marken aus viel jüngeren Jahrgängen, so z. B. die Dreißiger und Fünfundzwanziger Wohlfahrtsmarken der Jahrgänge 58 und 60, erheblich an Geschmack verloren. Sie sind, wie der Kenner sagt, firn geworden.

Den Kenner erkennt man daran, daß er eine Marke nicht einfach anleckt und aufklebt. Er wird, sei es nun eine trocken-herbe Zehner oder eine volle, wuchtige Einszwanziger, zuerst einmal Farbe und Bukett seiner Marke prüfen. Behutsam faßt er sie dann an der unteren, linken Ecke und hebt sie empor. Die Aussicht auf den kommenden Genuß läßt ihm das Wasser im Mund zusammenlaufen – ein Vorgang, der unerläßlich ist, damit der Leim beim Anlecken sein volles Bukett entfaltet! Nun feuchtet er die Marke mit einer vorsichtigen Bewegung der Zunge von unten nach oben an. Dabei stellt er fest, ob der Leim zu den leicht bitteren, delikaten oder den fruchtigen Klebern gehört. Die ganze Geschmacksskala von den milden und lieblichen Fünfern bis zur wuchtigen, rassigen Eleganz der Hunderter und Zweihunderter erschließt sich dem Feinschmecker, der auch mit geschlossenen Augen in der Lage sein wird, die Sorte, Herkunft und Farbe der angeleckten Marke zu bestimmen. Für ihn beantwortet sich die Frage "Welche Marke zu welcher Postsendung?" ganz von selbst. Die leichten, ausgeglichenen Fünfzehner wird er für Drucksachen nehmen, die spritzigen Dreißiger für Karten und die fruchtigen Vierziger für Briefe. Bei festlichen Anlässen wie Eilboten und Einschreiben empfehlen sich schwere Fünfziger, die einen Leimgehalt von mehr als elf Grad aufweisen, oder halbsüße Achtziger mit ihrer charaktervollen Finesse, die großen Edelleime voll Reife und Würze. Doch wofür er sich auch jeweils entscheidet, stets wird er mit Kennerschaft und Liebe lecken, damit sich das Dichterwort von einem der schönsten Produkte unseres Landes bewahrheitet: Deutscher Leim – von der Zunge verwöhnt.