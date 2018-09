Neu in Museen und Galerien:

Essen Bis zum 7. Januar 1973, Museum Folkwang: „Kunst seit 1960“

Nicht ohne Selbstverleugnung zeigt das Museum in seinem Jubiläumsjahr, was „Freunde des Museums sammeln“, die sich in der heutigen Situation bei weitem mehr leisten können als ein renommiertes Museum mit seinem bescheidenen Ankaufsetat. Zwei Privatsammlungen genügen, um die Kunst seit 1960 auf hohem internationalen Niveau zu dokumentieren – die deutsche Kunst allerdings ist hier entschieden unterpräsentiert. Um so besser kann man, in der Sammlung Johnssen, den amerikanischen Realismus studieren. Dabei haben die Johnssens eine alte mäzenatische Übung wieder zu Ehren gebracht. Sie bestellten beim Künstler Bilder für ihr Haus. Kanowitz, den sie in New York gesehen hatten, wurde nach Essen eingeladen und malte, nach eigenen Photos, die Johnssens mit Gästen in ihrem Wohnraum, „Collector’s Wall“, 1971. Morley hat ihnen ein Wandbild gemacht, für das sie das Thema „New York“ vorgeschlagen hatten. Auch Paul Thek hat im Frühjahr 1972, bevor er nach Kassel ging, in ihrem Haus ein Environment eingerichtet. Dagegen haben sie eines der großen Werke engagierter Kunst, die „Reminiszenzen“ des Polen Szajna, sein Requiem für die im KZ ermordeten polnischen Künstler, auf der Biennale in Venedig 1970 gekauft und der Kunsthalle Recklinghausen als Dauerleihgabe überlassen. Auch unter den großen Privatsammlern setzt sich die Meinung durch, daß, nach dem Beispiel Ludwig, wichtige Werke der Allgemeinheit gehören. Die in Essen ausgestellte Sammlung Dobermann, mit bedeutenden Arbeiten von Zero, Hard Edge und Concept Art, soll demnächst in einem eigenen Haus der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Köln Bis zum 27. Mai 1973, Wallraf-Richartz-Museum: „Akt + Aktion“

Mit seinen Ausstellungen für Jugendliche hat Köln Pionierarbeit geleistet. Brisante Themen sollen, die Schwellenangst abbauen, Schulklassen, Jugendgruppen durch didaktisches Geschick zur Diskussion, zur Auseinandersetzung mit der Kunst von Jahrtausenden motiviert werden. Das ist beim vorigen Mal mit „Hurra?! – Vom Unsinn des Krieges“ glänzend gelungen. Diesmal wird „der menschliche Körper in der Kunst“ thematisiert, mit dubiosem pädagogischen Effekt. Was die Aufklärung betrifft, so ist der Sexualkunde-Atlas ein viel probateres Mittel als die Kunst. Aber offenbar sollen hier über die Erfahrung von Körperlichkeit Denkanstöße vermittelt werden, indem das Material antipodisch quer durch die Jahrhunderte geordnet und präsentiert wird. Da wird beispielsweise als „weibliches Ideal“ die „Venus mit dem Spiegel“ von Tizian dem „Idealen Mann“ auf Hockneys „Sunbather“ gegenübergestellt, zwei sehr schöne Bilder, die in dieser Zwangskonfrontation einigermaßen komisch wirken. Eine weibliche Aktfigur von Maillol neben einer Anthropometrie von Yves Klein und, noch viel schlimmer, zwei Akte unterm Aspekt des Leidens: ein gemarterter Barock-Kruzifixus gegen ein „Kopfloses Mannequin“ aus Schultzes Migof-Produktion. In der Abteilung „Metamorphosen“ läßt sich sogar der Kopffüßler von Antes unterbringen, als Vergleichs- und Kontrastobjekt muß ein melanesischer Maskenträger herhalten. Wenn die Veranstalter dieser „Akt + Aktion“-Schau absichtlich Verwirrung stiften wollten, um Widerspruch zu provozieren, dann allerdings haben sie ihr didaktisches Ziel erreicht.

Gottfried Sello

München Bis zum 10. Januar 1973, Galerie Michael Hasenclever: „Burne-Jones und der Einfluß der Prä-Raffaeliten“