Gruppenreisen in die DDR: Für die Individualverkehr haben sich die Schlagbäume an der innerdeutschen Grenze bereits gehoben, bei Gruppenreisen dauert es etwas länger, obwohl man sich im Grundsatz auch hierüber einig ist. Verbindliches dringt jetzt aus dem Hause des Frankfurter Unternehmens g-u-t-Reisen: Gruppenreisen von drei bis acht Tagen Dauer werden frühestens im April, sicher aber im Sommer nächsten Jahres veranstaltet werden. Im Rahmen eines Kooperationsvertrages wurden Reisen nach Potsdam, Leipzig, Erfurt, Weimar, Dresden, Rostock, Karl-Marx-Stadt, Magdeburg, Gera, in den Harz und in den Spreewald vereinbart. Für die Visabeschaffung wurde ein vereinfachtes Verfahren in Aussicht gestellt.

Karneval in Rio. Die Internationalen Studienreisen vermitteln nicht nur Kirch- und Kunstgenuß, sondern auch Karneval. Für 2990 Mark fliegen sie köln- und münchenmüde Narren nach Rio, inklusive Flug von und nach Frankfurt nebst einer Woche in einem Luxushotel mit Halbpension und einer Woche in einem einfachen Hotel mit Frühstück. Für Leute, die in Brasilien auch was anderes als Karneval vermuten und das auch sehen wollen, gibt’s die B-Reise, die außer den beiden tollen Tagen in Rio noch eine Studienfahrt durchs ganze Land bietet, 20 Tage, vom 25. 2. bis 17. 3. 1973, Halbpension, Flug von und nach Frankfurt für 4590 Mark. Auskunft und Buchung: Internationale Studienreisen Max A. Klingenstein, 8 München 2, Residenzstraße 18, Telephon (08 11) 29 71 58; 7 Stuttgart, Hirschstraße 29, Telephon (07 11) 24 11 22; Frankfurt, Weißfrauenstraße 12, Telephon (06 11) 29 28 08; 5 Köln, Hohenzollernring 2-10, Telephon (02 21) 21 22 32.

Senioren-Sonderprogramm. Unter dem Stichwort „Im Winter nicht allein“ und „Kuren im Winter“ bietet „sozialer dienst familie e. V.“ (sdf) für ältere Mitbürger ein Wintersonderprogramm an: Kur-, Erholungs- und Langzeitaufenthalte in sdf-eigenen und ausgewählten Häusern. Die Preise liegen zwischen zehn und 17 Mark für Vollpension (mit drei Mahlzeiten) in Einzel- und Doppelzimmern. Interessenten können zwischen elf Orten in verschiedenen Landschaften der Bundesrepublik wählen. Auskunft: sozialer dienst familie e. V., 534 Bad Honnef, Rhöndorfer Straße, Telephon (0 22 24) 43 50.

Die Japaner kommen. Die Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) wird in Tokio eine DZT-Vertretung eröffnen, nachdem DZT-Präsident Rudolf Eberhard bei den Japanern einen starken Anstieg von Auslandsreisen beobachtet hat und mit einem weiteren Wachstum rechnet. Bereits im Jahre 1970 kamen etwa 700 000 Japaner nach Europa, davon 140 000 in die Bundesrepublik, die hinter der Schweiz und Skandinavien zu den beliebtesten europäischen Reisezielen der Japaner gehört. Um das Interesse für Deutschland weiter zu steigern, Will die DZT den japanischen Markt „mit speziellen Verkaufsförderungsmaßnahmen“, wie zum Beispiel die Gestaltung von Pauschal und Gruppenarrangements, bearbeiten“.