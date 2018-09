Von Catherine Krahmer

Am 28. November 1922 in der Nacht wurden in Athen sechs Männer wegen Hochverrats zum Tode verurteilt. Unter ihnen war mein Großvater. Wenige Stunden später wurden sie auf einem Exerzierplatz am Rande der Stadt, zu Füßen des Hymettos, erschossen. Viele hatten Regen und Kälte nicht gescheut, um diesem Schauspiel beizuwohnen. Mein Großvater stützte in diesem letzten Augenblick seinen Freund Gounaris, der, an einem schweren Typhus leidend, aus dem Krankenhaus geholt worden war.

Als sie nach kurzer Zeit rehabilitiert wurden, begann man auf diesem Platz mit dem Bau eines byzantinischen Gotteshauses. Es wurde „Kirche der Auferstehung“getauft, aber im Volksmund heißt es die „Kirche der Sechs“ (i ecclesia ton echsi). Auf der Stelle, an der die sechs. Männer standen, sind sechs Zypressen gepflanzt, und auf dem Boden, vor jedem Baum, sind einfache Namensschilder angebracht worden: Baltadzis, Gounaris, Protopapadakis, Stratos, Theotokis und Hadzänestis.

Diese sechs Männer, fünf Minister und ein Feldmarschall, hatte das Tribunal aufständischer Militärs für verantwortlich an einer der größten Niederlagen und Tragödien der neueren Geschichte Griechenlands gehalten. Im August 1922 war unter dem Druck der Türken die längst unterminierte und zerrüttete griechische Armee in Kleinasien zusammengebrochen. Schreckliche Racheakte gegen die Griechen folgten, und Hunderttausende machten sich auf dieFlucht. Hemingway, damals. Reporter des Toronto Daily Star hat diese Menschenzüge gesehen: „Fünfunddreißig Kilometer Karren, gezogen von Kühen, Ochsen, schlammbedeckten Wasserbüffeln, und Männer, Weiber und Kinder wanken neben ihrer Habe durch den Regen, die Decken über den Kopf gezogen, blind, erschöpft.“

Das war das Ende der „großen Idee“ des „kretischen Fuchses“ Venizelos, das Ende des Traumes von Großgriechenland. Der Regierung meines Großvaters Petros Emanuel Protopapadakis, der sechs Monate vor der Niederlage in die Position des Ministerpräsidenten gedrängt worden war, und dem König wurde allein die Schuld der kleinasiatischen Katastrophe aufgebürdet, wo doch Venizelos für diese Politik die Verantwortung trug: Er hatte den kleinasiatischen Krieg angefangen.

Die Royalisten und der König Konstantin waren für eine Politik der Neutralität gewesen. Sie hatten dem Ersten Weltkrieg und der Entente fernbleiben wollen, um so mehr, als Griechenland schon durch Jahre die Last der Balkankriege hatte trafen müssen. Venizelos jedoch, der sein Land in den Weltkrieg und an die Seite der Alliierten führte, so daß auch die Griechen schließlich Sieger wurden, hat die ihm zugesprodienen Gebiete in Kleinasien, die er besetzt hatte, nicht halten können. Als er seine Sache verloren sah und 1920 auch nicht wiedergewählt wurde, hatten die Royalisten das schwere Erbe anzutreten und schließlich für diese Politik der Größe zu zahlen. Während der König ins Exil gehen mußte, tat sein Sohn Georg ihnen die tiefste Schmach an: In seinem Namen wurde das Todesurteil unterschrieben.

Die letzten Worte meines Großvaters in dem summarischen Prozeß der Militärs hatten gelautet: „Ich hoffe, daß die beschämende Behandlung, die uns widerfährt, niemanden, der fähig ist, davon abhalten wird, seine Pflicht für das Vaterland zu tun.“