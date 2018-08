Inhalt Seite 1 — Die Mutter aller Illustrierten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thomas Höpker

Thomas Höpker ist Photograph. Für seine besonderen Leistungen ist er 1968 mit dem Kulturpreis der Deutschen Gesellschaft für Photographie ausgezeichnet worden. Er hat jahrelang dem Reporterstab des „stern“ angehört und ist heute Mitarbeiter aller bedeutenden internationalen Zeitschriften. „Life“ hat mehrere seiner Bilder veröffentlicht.

Seit gut zwei Jahren war es ein Gerücht, seit letzter Woche ist es Gewißheit: „Life“ stirbt. Die lange Todesahnung – geschürt noch durch das Eingehen von „Look“ im September 1971 – kann den Schock kaum mildern. Mit „Life“ ist nicht nur – wieder einmal (man hat sich fast schon daran gewöhnt) – eine Zeitschrift eingegangen. Mit „Life“ stirbt eine Zeitschriftenepoche, besonders aber eine Idee des Photojournalismus. Mit „Life“ stirbt auch ein Wahrzeichen Amerikas, ein Blatt, das für viele von uns ein Symbol war für journalistische Freiheit, für korrektes Handwerk, für makellose Bildästhetik. Es stirbt das Idealbild einer Zeitschrift, die sich nicht am Kommerz orientierte, sondern an Qualitätsmaßstäben, die sie selbst geschaffen hatte, und nun stirbt sie am Kommerz, wird ausgespuckt von der affluent society, erstickt an einer gigantischen Auflage von immer noch 5,7 Millionen, wird beerdigt von einem Verlagskonzern, der im letzten Jahr einen Reingewinn von 22,6 Millionen Dollar gemacht hat. Mit „Life“ stirbt die Mutter aller illustrierten Zeitschriften, und die Tochterblätter in aller Welt müssen sich fragen, ob nun auch für sie eine Epoche zu Ende geht.

Woran ist „Life“ gestorben? Da ist zunächst ein Komplex wirtschaftlicher Gründe, die zum Teil verwirrend-paradox erscheinen. Da ist die Mammutauflage von 1970 mit 8,5 Millionen Exemplaren, von denen nur 180 000 Stück am Kiosk verkauft wurden, alle anderen wurden per Post an die Abonnenten geschickt. Da ist der lächerlich niedrige Abonnementspreis von 18 Cent – etwa 60 Pfennig – pro Heft, zum Schluß nur noch eine Art symbolischer Betrag zu den vielfach höheren Herstellungskosten. Da ist der Kampf um den Kuchen der Werbeetats, von dem sich die Fernsehsender immer dickere Stücke abschnitten. Bedingt durch die hohe Auflage von „Life“ stiegen die Anzeigenpreise ins Astronomische – so kostete zeitweise eine Farbseite 64 200 Dollar, mehr als eine Sendeminute in einer populären TV-Show.

Schließlich begannen die Marketingstrategen der Agenturen ihre Methoden zu verfeinern. Sie entdeckten, daß die „Nutzung“ des „Life“-Heftes durch den Abonnenten sehr gering war. Er las seine Zeitschrift kaum noch, er blätterte sie allenfalls flüchtig durch. Auf den Gedanken aber, „Life“ abzubestellen, kam kaum einer, denn eine nationale Institution bestellt man nicht einfach ab. Und dann erkannten die Werber, daß eine Anzeige desto präziser wirkt, je klarer definiert die Leserschaft einer Zeitschrift ist. Die Zauberwörter „Zielgruppe“ und „Spezialzeitschrift“ waren geboren, und tatsächlich hatte „Life“ im letzten Jahr damit experimentiert, sechs Unter-Zeitschriften mit klar umgrenzten Lesergruppen (eine Kino-, eine Eßzeitschrift, ein Photo- und ein Ferienmagazin) in seinen Mantel einzulegen.

Aber diese Versuche kamen zu spät, als sich dann auch die Post-Zeitungsgebühren lebensbedrohend erhöhten.

So weit äußere Gründe. Aber können die Idee und das Konzept von „Life“ überleben, die Erfindung des Verlegers Henry Luce, der vor 36 Jahren vage ahnte, was eine illustrierte Zeitschrift leisten könnte: „Zu sehen und zu zeigen, was eine Menschheit jetzt erwartet“? Mit dem ersten Heft am 23. November 1936 begann die Geschichte des modernen Photojournalismus. Er knüpfte an Formen, die von der „Berliner“ und „Münchner“ Illustrierten in den frühen dreißiger Jahren entwickelt wurden. „Life“ erkannte, daß Photos zu mehr taugen, als dazu, Texte zu illustrieren, „Life“ erfand die Bildreportage mit eigener und eigentümlicher Ausdruckskraft, es erfand die Grammatik der Photo-Story, die Syntax des Photoessays, den Stil der Bilderzählung, die Ästhetik des Layouts und die Harmonien von Wort-Bild-Kombinationen.