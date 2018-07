Neu gedeutet, neu belegt: Eine der erstaunlichsten Alterskarrieren und ein ebenso erstaunlicher Machtverfall

Von Arnulf Baring

Als der Rhöndorfer Konditor Profittlich eine Drahtseilbahn zum Drachenfels bauen lassen wollte, deren Fahrgäste in Adenauers Garten hätten sehen können, setzte er alle Hebel gegen dieses Vorhaben in Bewegung und wollte, rachsüchtig, noch die Honnef er CDU dazu bewegen, den Konditor aus der Partei auszuschließen; sie weigerte sich. Darauf schrieb Adenauer einen Brief, der nur aus einem lakonischen Satz bestand:,Dieser Beschluß ist mir unverständlich.‘“

Wie dieser beliebig ausgewählte Abschnitt liest sich das ganze Buch von

Klaus Dreher: „Der Weg zum Kanzler. Adenauers Griff nach der Macht“; Econ Verlag, Düsseldorf 1972; 364 S., 28,– DM;

es ist immer unterhaltsam, informativ, anregend, bisweilen amüsant, ist mit leichter Hand geschrieben. Man hört den Autor plaudern – was, wie jedes Gespräch, manchmal zu Wiederholungen führt, auch zu Längen, auf Abwege, hinaus aus dem Zeitraum seines Themas. Langweilig wird es nie.

Drehers Thema sind die ersten Jahre der Adenauerschen Nachkriegskarriere, der Zeitraum zwischen Drittem Reich und Bundesrepublik. Obwohl man gelegentlich glauben könnte, er sei dabeigewesen – so dicht, so farbig sind seine Schilderungen –, hat Dreher, Jahrgang 1929, diese Phase nicht als Beobachter der Szene miterlebt. Aber seit langem muß ihn die Geschichte dieses Aufstiegs, dieser Verwandlung Adenauers aus einem vorzeitig pensionierten, vergessenen rheinischen Kommunalpolitiker in einen europäischen Staatsmann mit internationalem Ansehen, beschäftigt, ja fasziniert haben; zumal seitdem er, in den letzten sechs Jahren, im Bonner Büro die Süddeutsche Zeitung vertritt, hat er offensichtlich in vielen Gesprächen mit Weggenossen Adenauers aus der Kriegs- und Nachkriegszeit dem Werdegang des ersten westdeutschen Kanzlers nachgespürt. Viel verdankt er Paul Franken, Adenauers Kontaktmann zum Widerstand wie zum Vatikan während des Dritten Reiches, und Leo Schwering, dem Kölner CDU-Gründer; für die spätere Zeit haben ihm unter anderem Peter Altmaier, Ludwig Erhard, Hermann Pünder und Franz Josef Strauß den Weg gewiesen. Manch einer hat ihn Briefe lesen lassen, Aufzeichnungen, Protokolle. Dabei kommen neue Details ans Licht (allerdings kennt Dreher die bereits vorhandene Literatur wohl nur zum Teil), auch neue Deutungen. Etwa über Adenauers Verhalten unter dem Nationalsozialismus.