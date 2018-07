Von 1905 bis 1927 zeichnete ein ehemaliger Zirkusschildermaler für den „New York Herald“ und die „Herald Tribune“ einen einmal wöchentlich erscheinenden Comicstrip, eine ganze Zeitungsseite in Schwarzweiß oder Farbe, mit dem Titel „Little Nemo in Slumberland“, zu deutsch: Klein-Niemand im Schlummerland. Er wäre wie aller Tagesjournalismus verschollen, wenn unter denen, die ihn nicht vergessen konnten, nicht eine wahre Sammlernatur gewesen wäre. Vierundvierzig Jahre lang dauerte es, bis Woodrow Gelman alle Folgen beisammen hatte und im italienischen Verlag Garzanti mit ihrer Neupublikation beginnen konnte. Jetzt, drei Jahre später, beginnt sie nun auch in deutscher Sprache (was das Vorwort betrifft: in quasi-deutscher Sprache) zu erscheinen –

Winsor McCay: „Little Nemo“ 1905/1906, übersetzt von Olimpia Hruska und Yvonne Carroux; Melzer-Brumm-Comix, Melzer Verlag, Darmstadt; 16,80 DM.

Der Gebrauch von Superlativen rächt sich leicht; wer weiß schon noch, was es alles gibt und gegeben hat. Aber auch, wenn es sich nicht unangreifbar und endgültig so verhalten sollte, wie die „Süddeutsche Zeitung“ schrieb, daß nämlich McCays Traumbilder „alle Kinderbücher dieses Jahrhunderts in den Schatten“ stellten – hier wurde etwas aufgefunden, was Besseres verdient hat als eine Grabstelle in der Historie.

Von den industriell gefertigten Comics späterer Zeiten so weit entfernt wie, sagen wir, „Alice im Wunderland“ von einem Pixi-Buch, hat Winsor McCay hier in der Tat eine Traumbilder-Geschichte geschaffen, der Gleichrangiges schwer an die Seite zu stellen sein dürfte.

Ihr Schema ist stets das gleiche: Die Tochter des Königs Morpheus, Regent im extraterristrischen Schlummerland (labyrinthisch unabsehbare klassizistische Architektur, koboldhaft unverläß-. liche, zum Teil monströse Einwohnerschaft, gefährdet vor allem durch die Sonne, denn das Morgengrauen macht regelmäßig der ganzen Pracht ein Ende) – die Prinzessin wünscht den fünfjährigen braven Amerikaner Nemo zum Spielgefährten. Kaum ist er eingeschlafen, kommen die verschiedensten Abgesandten aus Schlummerland, um ihn zu holen. Aber er schafft es so gut wie nie: Zunächst von seiner Neugier vorangetrieben, verwandelt sich das verlockende Abenteuer zumeist in einen Alptraum, aus dem er schreiend erwacht. Hin und wieder gerät die Reise zu Morpheus nicht zu einem Horrortrip – dann jedoch wird er im besten Augenblick gerade aufgeweckt, so daß es für Nemo in jedem Fall schlecht ausgeht.

Nemo hat endlose Treppen zu ersteigen, die er dann hinunterstürzt, muß sich durch Eiswüsten vorankämpfen, muß Feuergräben überqueren, während schon ein Unhold bereit steht, das Trageseil zu kappen, muß über lebendige Brücken schreiten, deren Wackligkeit er auch nach seiner Verwandlung in einen klettergewandten Affen nicht gewachsen ist, wird ein Riese oder ein Zwerg, hat es mit Gestalten zu tun, die sich als aus Papier oder zerbrechlichem Glas erweisen, wird in einen Jüngling, einen Mann und einen Greis verwandelt, von einem proletarischen Rivalen behindert... Was ist mit ihm los? Warum wünscht dieses Kind so intensiv, nächtlich in ein Paradies zu kommen? Und warum erreicht es das nie?

Winsor McKay hat möglicherweise keinen Tiefsinn beabsichtigt, aber sein Rang zeigt sich eben unter anderem auch darin, daß seine Geschichten selbst unter scheinbar abwegiger Perspektive noch stimmig bleiben. Das Schlußbild zeigt Nemo jedesmal wach. Und was sich da von seiner Umwelt offenbart, rechtfertigt seine nächtlichen Exkursionen vollauf. Dieser gleichgültig-aufdringlichen Mittelstandsfamilie, die für seine Alpträume nur ein Achselzucken übrig hat, ihn aus besseren Träumen erbarmungslos aufscheucht, alles damit erklärt, daß er sich wieder einmal überfressen habe (und ihn also, auch eine Kompensationshandlung, zunächst einmal maßlos essen läßt) – dieser spießigen Lieblosigkeit kann ein Kind nur entfliehen, und weil es, wie der Blick in die Zukunft zeigt, längst von ihr vereinnahmt ist, wird die erträumte Flucht meist zum Alptraum. Daß schließlich sein ordinärer kleiner Gegner, ein traumhaft verwandeltes Slumkind, mit der Sonne im Bunde steht und die ganze feudale Traumpracht einerseits selber erobern, andererseits zum Verlöschen bringen will, muß einen heutigen Soziologen freuen. McKays Schlummerland ist nicht nur schön gezeichnet; in einiger Hinsicht mag es mit ihm sogar seine Richtigkeit haben.

Dieter E. Zimmer