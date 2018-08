Männer und Frauen sind gleichberechtigt, aber natürlich gibt es natürliche Unterschiede. Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Sagt Gertrude Stein. Eine Hebamme ist eine Hebamme ist eine Frau. Sagt das Bundesverwaltungsgericht.

Was tut eine Hebamme? Eine Hebamme hilft bei der Geburt. Ausgebildet und geprüft werden Hebammen in „Hebammenlehranstalten“. Amtlich zugelassen und überwacht werden sie von Amtsärzten. Was macht eine Hebamme obligatorisch zur Frau? Ein Gesetz aus dem Jahre 1933. Im Jahre 1972 wird das Gesetz für gut befunden vom 1. Senat des Bundesverwaltungsgerichts.

Von der Weiblichkeit der Geburtshilfe gibt es eine Ausnahme. Sie heißt „Arzt und Geburtshelfer“. Geburtshilfe ist also bisexuell, wenn ein Akademiker sie ausübt. Solche Magie hat geistesgeschichtliche Gründe: akademische Ausbildung, wegen Beanspruchung des Intellekts, ist typisch männlich. Mischen sich Männliches und Weibliches, so erweist sich das Männliche als dominant. Nur als dienende Hilfstätigkeit ist Geburtshilfe weiblich.

Ein Mann entschließt sich zu einem medizinischen Hilfsberuf. Er bewirbt sich bei einer hessischen Hebammenlehranstalt um einen Ausbildungsplatz. Die hessischen Hebammenlehrer belehren, daß kraft Gesetzes „männliche Bewerber zur Hebammenausbildung nicht zugelassen werden können“. Der Hebammenanwärter sieht Berufsfreiheit und Gleichberechtigung verletzt und klagt. Er unterliegt in erster Instanz vor den Verwaltungsgericht Wiesbaden. Er unterliegt in zweiter Instanz vor dem Verwaltungsgerichtshof Kassel. Er unterliegt in dritter Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht in Berlin.

Zunächst, sagen die Richter zur Begründung, war alles schon immer so. „Das traditionelle Berufsbild der Hebamme“ als Frau habe „sich den Bedürfnissen des Lebens entsprechend frei entwickelt“. Dasselbe noch einmal im Wissenschaftsmodedeutsch: der Gesetzgeber habe „bei der Monopolisierung des Hebammenberufs als Frauenberuf (lediglich) auf eine vorstaatliche soziologische Gegebenheit zurückgegriffen“. Resümee nunmehr volkstümlich metaphorisch: „Die Hebammentätigkeit war... von jeher... in die Hand der Frauen gelegt.“

Das Gericht erläutert nun, daß es „Zweck des Hebammenwesens“ sei, „den schweren gesundheitlichen Gefahren, welche Müttern und Neugeborenen im Zusammenhang mit der Geburt drohen, zu begegnen“. „Die Gesundheit von Müttern und Kindern und damit die Volksgesundheit überhaupt“, fügt der Senat hinzu, sei ein „wichtiges ‚absolutes Gemeinschaftsgut‘“. Ohne Mütter und Kinder kein Volk. Schlußfolgerung: Zum Schutz der Volksgesundheit seien „auch Eingriffe in die Freiheit der Berufswahl“ gerechtfertigt.

Als Meinung des Gesetzgebers behaupten die Juristen nunmehr, daß der Schutz der Volksgesundheit „die Gewährleistung von Hebammenhilfe“ ausschließlich durch Frauen „zwingend erfordere“. Daß der Berufsausschluß auf Grund von Geschlechtsmerkmalen den Grundrechten der Berufsfreiheit und Gleichheit trotzdem nicht widerspricht, erklären die Richter sich so: „In dieser Hinsicht ist von Bedeutung, daß die geburtshilflichen Verrichtungen der Hebamme ... primär auf den geschlechtlichen Bereich... bezogen sind.“ Höchstrichterliche Schlußfolgerung: „Die Hebammentätigkeit ist... nicht geschlechtsneutral.“ Daran ist richtig: Die Geburt ist nicht geschlechtsneutral. Daran ist unrichtig: Die Tätigkeit der Geburtshilfe ist geschlechtsbestimmt. Zur Ausübung der „geburthilflichen Verrichtungen“ bedarf es weder männlicher noch weiblicher Geschlechtsmerkmale, Geburtshilfe selbst, anders als Zeugung und Geburt, ist folglich geschlechtsneutral. Wäre es anders, so bliebe zu ergründen: warum sich ein Mann mit Hebammenausbildung zur Hebammentätigkeit trotzdem nicht eignet, während ein Mann mit Approbation diese Eignung besitzt.