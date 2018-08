Die Vorgeschichte dieser Aufführung sah überhaupt nicht vielversprechend aus. Die Schaubühne am Halleschen Ufer, die sich seit ihrem Neubeginn (was die Schattenseite des Vorzugs ist, Peter Stein im Ensemble zu haben) mit der Frage herumschlägt, wen man als zweiten Regisseur erproben könnte, riskierte für Marieluise Fleißers „Fegefeuer in Ingolstadt“ die Zusammenarbeit mit einem neuen Regisseur. Nach ein paar Wochen stellte das Ensemble, stellte der Regisseur fest, daß eine Zusammenarbeit nicht möglich sei. Die Arbeit wurde abgebrochen. Das war aus zwei Gründen schlimm. Einmal, weil die Schaubühne ein Parallelstück zu Steins „Prinz von Homburg“ brauchte, zum anderen, weil in der Aufführung des „Fegefeuers in Ingolstadt“ einmal neue Protagonisten ausprobiert werden sollten. Denn ein weiteres Problem der Schaubühne ist es, daß sie ihre Stücke en suite spielt und lange laufen lassen kann, so daß viele begabte Schauspieler oft monatelang im Wartestand sitzen oder mit kleinen Neben rollen zufrieden sein müssen.

Nun also mußte Peter Stein zum erstenmal eine Inszenierung übernehmen, für die er nur einsprang. Das Ergebnis: ein Theaterabend von makelloser Dichte, von einer intensiven Genauigkeit, von einer Erfüllung der Intentionen eines Stücks – alles Eigenschaften, die man in diesem Zusammenspiel nur an einer Bühne Deutschlands sehen kann, eben an der Schaubühne.

Das Stück der Fleißer, das seit 1971 einen seltsamen Boom erlebt (obwohl es schon in den späten zwanziger Jahren als spröde und verworren bewundert wurde), ist vor den „Pionieren in Ingolstadt“ entstanden, also vor der Begegnung der Fleißer mit Brecht. Eine seltsame Verwandtschaft mit dem damaligen Theaterzeitgeist kennzeichnet es auf der einen Seite. Man möchte an Bruckners „Krankheit der Jugend“ denken, die sadistisch-erotischen Beziehungen des schwangeren Mädchens und ihres verklemmten, religiösschwärmenden Anbeters erinnern an den nicht näher rational motivierten Zweikampf in Brechts „Dickicht der Städte“. Die Verwandtschaft der Sprache zum Expressionismus ist unverkennbar, und Wedekinds „Frühlings Erwachen“ wirkt da auf eine verletzbare und verletzende Jugend einer katholischen Provinzstadt nach.

Zum anderen sind da die unverwechselbaren Eigenarten der Fleißer: eine seltsam unverbunden wirkende Kondensierung der Sprache, die keine Atempausen kennt, Figuren, in denen es dumpf zu brodeln scheint und deren Handlungen Ausdruck einer großen Verstörung sind.

Peter Stein hat – und damit knüpft diese Arbeit wohl am stärksten an seine Inszenierung des „Dickichts der Städte“ vor Jahren an den Münchner Kammerspielen an – nicht den Versuch unternommen, das Stück in ein durchgängiges, erklärendes und abflachendes Schema zu pressen. Und obwohl die spröde Dunkelheit dieses eigenartiges Textgeflechts, dieses seltsamen Menschennetzes erhalten bleibt, ist das Stück bei Stein verständlich, ja schlüssig geworden. Schlüssig als ein Albbild des deutschen Bewußtseins in einer Provinzstadt, schlüssig als das Bild vom Leiden einer Jugend, deren natürliche Artikulation durch Herkunft, Familie, Kirche verbogen und verstört worden ist.

Gleich die erste Szene macht dieses Konzept, man ist versucht zu sagen: genial klar. Stein gruppiert die Familie, die beiden Schwestern, den fallsüchtigen Vater und den jugendbewegten Sohn so auf der Bühne, daß man fast beängstigend in einer Momentaufnahme das jahrelange Aufeinander-abgerichtet-Sein dieser Menschen bemerkt. Aus schmatzenden Gewohnheiten, aus maulender Rechthaberei, aus einer dauernd umkämpften hierarchischen Ordnung in diesem Kleinstverband wächst das Drama. Alles ist wie ein Käfig. Und in diesem Käfig spielt Angela Winkler träge, lasziv verträumt und in kindlicher Verworrenheit die Olga. In dieses Milieu bricht der fromme geschniegelte Jüngling Roelle (Rüdiger Hacker), aus dem im Verlauf des Stückes ein wahnhafter Eiferer, ein Märtyrer über den Umweg des selbstgefälligen Schwächlings wird. Wie Stein diese Jugend in Ingolstadt umeinander gruppiert, wie er ihre gegenseitigen „Folterungen“ als Anteilnahme und ihre Anteilnahme als Folterungen darstellt – das, wie gesagt, hat eine Geduld, die einem Einblicke in Figuren vermittelt, so daß das Theater wirklich zu einer Beobachtungsstation menschlicher Verhaltensweisen wird.

Sicher wird von dieser Aufführung keine so spektakuläre Wirkung ausgehen wie etwa von dem „Peer Gynt“, dazu beläßt Stein das Stück zu sehr in seiner abwesenden Eigenbrödelei. Aber diese Eigenbrödelei wird als ein wesentliches Stück des deutschen Selbstverständnisses auf das Theater gebracht: die Unfähigkeit, sich anders als in Haß, Schwärmerei, Vernichtung und Selbstzerstörung zu artikulieren, wird als die grausiglogische Artikulation von verengt verendenden Verhältnissen dargestellt. Hellmuth Karasek