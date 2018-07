Inhalt Seite 1 — Gedenken 1973 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Einerseits sind sie eine Pest; andererseits sind sie ein Segen. Eine Pest sind Gedenktage für Redaktionen. Ganze Industrien haben sich entwickelt, um uns darauf hinzuweisen, daß vor 500 Jahren Jean le Maire de Belges geboren wurde, mit dem die burgundische Dichtung ihren Höhepunkt erreichte, daß im selben Jahr in London die Hanseaten-Faktorei „Stalhof“ gegründet wurde, andererseits vor 100 Jahren der russische Bassist Fedor Schaljapin geboren und in Deutschland eine einheitliche Reichsgoldwährung eingeführt wurde, während der Anarchismus durch Bakunin seine theoretische Begründung fand.

So wird eine Scheinaktualität geschaffen, die in journalistisch nach den sauren Gurken benannten Zeiten, wenn Theater und Universitäten Ferien haben und die politischen Schlagzeilenmacher auf den Kanarischen Inseln bräunen, ganz willkommen sein mag; die aber höchst lästig sein kann, wenn sie in hektischen Zeiten Platz, Sendeminuten oder Seitenspalten beansprucht auf Kosten des wirklich Aktuellen.

Die Redakteure einer Wochenzeitung beneiden ganz oft die Kollegen von der Tagespresse. Wenn bei denen etwas heute nicht paßt, stellen wir uns vor, dann finden sie morgen Platz dafür. Bei uns bleibt es eine ganze Woche liegen, und während es gut ablagert, legt sich noch vieles andere dazu. Manchmal müssen wir daher auch wichtige Themen kurz erledigen und den Leserbriefen, die uns an unsere „Sorgfaltspflicht“ mahnen, gelassen entgegensehen. Und dieser oder jener gründliche und wohldurchdachte Artikel bleibt wohl gar so lange liegen, bis ihn keiner mehr sehen kann. Ein Ressortleiter der ZEIT könnte definiert werden (und wird von den Kollegen gern gesehen) als jemand, der Woche für Woche die interessantesten publizistischen Projekte killt mit dem nüchternen und leider kaum widerlegbaren Hinweis: Dafür haben wir keinen Platz.

Das brachte uns in einer unserer vielen Konferenzen auf den Einfall, das Angenehme mit dem Nützlichen, unser nun seit langem schon übliches Silvester-Neujahrs-Rätsel mit der Erledigung aller Gedenkenspflichten für 1973 zu verbinden.

Der geneigte Leser soll also erraten, wessen da gedacht wird. Dazu noch ein Hinweis: Supergebildet darf diejenige (derjenige) sich fühlen, die (der) die Lösung schon nach dem ersten Absatz eines jeden Stückes gefunden hat; höchst gebildet, wem der zweite Absatz genügt; noch immer erfreulich gebildet, wer es überhaupt schafft.

Wir haben ja hierzulande ein einigermaßen gebrochenes Verhältnis zur Geschichte, sei es der Kunst, sei es überhaupt. Da soll gar nichts metafüsiliert werden. Anders als zum Beispiel bei Engländern und Franzosen stößt bei Deutschen oft auf Verweigerung das Ansinnen, sich mit vergangenen Jahrhunderten zu beschäftigen – mit deren Folgen wir freilich weiterleben.

Das macht die Scheinaktualität der Gedenktage nun auch wieder zum Segen. Es kann uns im Grunde natürlich völlig gleichgültig sein, ob zum Beispiel Heinrich Heine am 13. Dezember 1797 geboren wurde, wie emsige Archivare herausgefunden haben, oder am 30. Dezember 1799, wie es Heine viel lieber gewesen wäre – er sah sich gern als den ersten Mann des neuen Jahrhunderts.