Wollte die DDR am 21. Dezember etwa beweisen, daß es nach wie vor im Belieben ihrer Regierung steht, wer in die DDR einreisen darf? Wollte sie aller Welt klarmachen, unter welchen Bedingungen welche Journalisten – oder Kaufleute – oder Sportler – oder Künstler – in der DDR was tun dürfen? Ihr Verhalten am Tage der Unterzeichnung des Grundvertrages legt diese Frage nahe.