Nachruf auf zwei mächtige Verleger: Beaverbrook und King

Von Karl-Heinz Wocker

Was Politik angeht, so besteht der Unterschied zwischen Journalisten und Verlegern hauptsächlich darin, daß die einen glauben, sie könnten alles zum Besseren beeinflussen, hätten sie nur das Geld der anderen, wohingegen diese auf ihr Geld allein vertrauen. Irren tun beide. Dennoch wird es immer wieder versucht. Zeitungen zu besitzen und im Vorhof der Macht umherzugehen, erzeugt offensichtlich bei einigen Verlegern luziferische Gefühle, wo doch Eunuchenbescheidenheit angebracht wäre. Von Northcliffe über Hugenberg bis Springer hat unser Jahrhundert solche Dreinredner und Drahtzieher auf den Kommandohöhen ihrer Bleiimperien hervorgebracht. Wir nennen sie im Gegensatz zum gewöhnlichen Verleger gern Pressezaren. Vielleicht gilt es im heraufziehenden Zeitalter der anonymen Fernsehintendanten Abschied von ihnen zu nehmen. Jetzt sind zwei Nachrufe auf sie erschienen, einer aus der Feder des Mächtigen selbst, der andere geschrieben von einem befreundeten Historiker:

A. J. P. Taylor: „Beaverbrook“; Hamish Hamilton, London 1972; 712 S., 6,50 £

„The Cecil King Diary 1965–1970“; Jonathan Cape, London 1972; 353 S., 3,00 £

Der Geschichtsforscher A. J. P. Taylor nennt Beaverbrook mehrmals einen Kobold. Premierminister Baldwin, unter den Königsmachergelüsten des Kanadiers leidend, bezeichnete ihn dagegen als Kurtisane, weil er Macht ausübe, ohne Verantwortung zu tragen. Beaverbrook selbst empfand sich als Kreuzzügler für eine Serie guter Sachen, die wir allesamt als schlecht erkannt haben.

Die späte Freundschaft zwischen dem Verleger und seinem postumen Biographen hat zu einer faszinierenden Gewissenserforschung des letzteren geführt. Denn Taylor „liebte Max Aitken, Lord Beaverbrook, als er noch lebte. Jetzt, seit ich ihn aus seinen Aufzeichnungen noch besser kennengelernt habe, liebe ich ihn noch mehr.“ Was also, so fragte sich Taylor, der Kobold unter Englands Historikern, wenn sich im Archiv des „Beaver“, wie ihn Fleet Street nannte, „etwas wirklich Schändliches“ finden sollte? „Ich nahm mir vor, meine Arbeit stillschweigend einzustellen und etwas anderes anzufangen.“ Er stellte sie nicht ein.